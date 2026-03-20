Michael Carrick deja entrever su lado «agresivo»: el entrenador interino del Manchester United confirma su enfado tras la derrota ante el Newcastle y ofrece información actualizada sobre Matthijs de Ligt

El United sufrió su única derrota de la era Carrick hace dos semanas, al caer por 2-1 en St James' Park en el tiempo de descuento, cuando el suplente William Osula marcó un impresionante gol de la victoria con un disparo con efecto, a pesar de que el Newcastle jugó con diez hombres durante toda la segunda parte. El resultado fue una rara mancha en una racha extraordinaria en la que el United ha sumado 22 puntos de los 27 posibles desde que Carrick tomó las riendas en enero, transformando a un equipo que terminó 15.º bajo la dirección de Ruben Amorim la temporada pasada en un auténtico aspirante a la Liga de Campeones. Tras ello, Carrick se ha mostrado dispuesto a rebatir la percepción de que su estilo de gestión es completamente tranquilo. En su rueda de prensa previa al partido del miércoles, antes del desplazamiento a la costa sur, el entrenador interino dejó las cosas claras.

«Sí, hay un momento y un lugar para cada cosa», dijo Carrick. «Obviamente, a veces nos sentimos decepcionados, y así fue con el resultado en Newcastle, así que hay emociones ahí. Es un deporte, un rendimiento de élite. Hay que jugar con emoción y sentimiento y, a veces, eso es un poco más agresivo, a veces es un poco más intenso, así que hay que gestionarlo. Si yo no lo gestiono, no se puede esperar que los jugadores generen la emoción adecuada. Así que, sin duda, forma parte de nuestro papel.

«Hay un impulso, quizá a veces haya cierta terquedad por querer demostrártelo a ti mismo más que a nadie. Para jugar a un cierto nivel tienes que tener esa confianza en ti mismo y esa convicción de que, al final, lo vas a conseguir.

«Pero la emoción forma parte de ello. No diría que haya montado un espectáculo. Me dejo llevar por cómo me siento en ese momento. A veces es un poco más enérgico, quizá; otras, un poco más emotivo; otras veces, es tranquilo. Depende de lo que el grupo quiera y necesite en cada momento. Supongo que eso es lo más importante del entrenamiento y la gestión, en realidad: conseguir que los chicos tengan la mentalidad adecuada».

Hablando inmediatamente después de la derrota en St James' Park hace unas semanas, Carrick no había intentado ocultar su frustración. «Por cómo iba el partido, ya sabes, las emociones forman parte del juego y hay ciertas cosas que queríamos hacer, que intentamos hacer, y no las estamos haciendo. Los chicos han estado fantásticos, ya sabes. Así que hemos perdido un partido de fútbol y, escucha, me duele mucho. Estoy muy, muy decepcionado con lo de esta noche, por diferentes razones. Pero tampoco podemos perder de vista la posición en la que nos hemos colocado. Así que, por mucho que esté decepcionado, tenemos que aprender de ello, porque en cierto modo esto de esta noche es una lección para nosotros. Tampoco podemos perder de vista el panorama general. Tenemos que mejorar por esto».