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Michael Carrick confirma una grave crisis de lesiones en el Manchester United antes del crucial duelo contra el Como
Carrick confirma los problemas de lesiones del Manchester United
El Manchester United ha sufrido importantes contratiempos por lesiones antes de su partido de Champions League contra el Como este miércoles. Tras el empate 1-1 ante el Leeds United, que amplió a seis partidos su racha sin ganar, Carrick confirmó varias bajas.
Lisandro Martinez fue sustituido por un problema en el muslo y se suma a Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Ayden Heaven, Patrick Dorgu y Marcus Rashford entre los ausentes. Carrick declaró: «Hay un poco de todo, tenemos bastantes bajas». Las lesiones llegan en un momento complicado para el club, que antes había vencido al Sabah por 4-0 y después había perdido por 2-0 ante el Atlético de Madrid.
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Plazos de recuperación de Martinez y Mainoo
La defensa del Manchester United es especialmente vulnerable. Leny Yoro no está disponible por sanción tras su tarjeta roja contra el Atlético, lo que complica aún más la situación.
Carrick dio detalles sobre los jugadores con los que no puede contar y confirmó bajas de corta y larga duración. Explicó: «Lo de [Martinez] no es tan grave, pero no está con nosotros. Para Kobbie calculamos otros 10 días más o menos, y para Luke, algo más. Tenemos algunos casos de enfermedad y lesiones. Ayden está enfermo. Marcus sigue con un problema en la cadera que estamos intentando superar».
La oportunidad de Amass y el regreso de De Ligt
Este grave problema en defensa podría acelerar el regreso de Matthijs de Ligt al once inicial, ya que el central no juega desde que se sometió a una operación de espalda el pasado noviembre. Otra opción es que den un paso adelante canteranos como Dan Armer, Jaydan Kamason o Harry Amass.
Sobre Amass, Carrick señaló: «Sí, por supuesto [podría jugar]. Por eso está con nosotros, tiene opciones de jugar. Llega un momento en que los jugadores necesitan una oportunidad». En cuanto a las opciones en ataque, Benjamin Sesko sigue de baja. Carrick añadió: «Esperamos tener pronto una idea clara. No estoy intentando retrasarlo; ojalá tengamos algo más claro a finales de semana. Se está trabajando en ello».
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¿Qué le espera ahora al Manchester United?
El Manchester United debe recomponer a toda prisa una alineación capaz de resistir para afrontar el decisivo compromiso europeo del miércoles en Italia. Tras el enfrentamiento contra el Como, Carrick esperará con urgencia nuevas evaluaciones médicas de sus estrellas de baja, con la esperanza de recuperar a jugadores clave para su próximo partido del fin de semana en una competición nacional.
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