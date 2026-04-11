Michael Carrick confirma que dirige la planificación de fichajes del Manchester United para este verano, pese a la incertidumbre sobre su futuro en Old Trafford

Carrick confirma que el United le consulta sobre fichajes y contratos a largo plazo, aunque el club aún busca un entrenador titular. Desde que reemplazó a Amorim en enero, el excentrocampista ha logrado siete victorias en diez partidos y colocado al equipo tercero en la Premier League.

Aunque su futuro tras esta temporada aún no está claro, Carrick se implica en la gestión de la reconstrucción del club. Al comentar su papel en la ampliación del contrato de Harry Maguire, dejó claro que no es solo un interino hasta mayo.



