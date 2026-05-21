Michael Carrick confirma que Casemiro no jugará el último partido de la temporada del Manchester United debido a rumores sobre su fichaje por el Inter de Miami

La etapa de Casemiro en el United ha terminado: Carrick confirmó que el centrocampista de 34 años no jugará el último partido de la Premier. Llegado del Real Madrid en 2022 por hasta 70 millones de libras, el veterano centrocampista cierra un capítulo tras jugar su último partido el fin de semana, en la victoria 3-2 ante el Nottingham Forest.

Sobre su ausencia en el viaje a Brighton, Carrick explicó: «Básicamente, se decidió que el partido de la semana pasada fuera su despedida. Salieron las cosas muy bien, tal como esperábamos, y ha sido fantástico. Ya he dicho mucho de Case y de lo bien que ha hecho las cosas para mí desde que llegué y para todo el club. Se decidió que era el momento adecuado para que se retirara».