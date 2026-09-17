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Michael Carrick confía en el resurgir del Manchester United antes del crucial choque contra el Fulham pese al histórico desplome en la Carabao Cup
Una noche de fracaso histórico en Old Trafford
A pesar de un inicio fulgurante en el que el adolescente Shea Lacey marcó en su debut como titular, seguido de un gol de Mason Mount, el Manchester United acabó dejando escapar una ventaja de 2-0 para perder 3-2 ante el Brighton. Fue la primera vez desde 1976 que un equipo del Manchester United tiraba por la borda una ventaja de dos goles para perder en el Teatro de los Sueños, y los aficionados hicieron saber lo que sentían.
Un Carrick visiblemente conmocionado tuvo dificultades para explicar el bajón en el rendimiento durante sus compromisos con los medios tras el partido. "Por cómo empezamos el partido, a los 20-25 minutos estábamos en una posición muy buena, jugando bien, haciendo todas las cosas que queríamos hacer y ahora parece que eso pasó hace mucho tiempo. La sensación al inicio del partido y la sensación al final del partido no podían ser más distintas", admitió el técnico del United.
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Carrick mantiene la fe en medio de la creciente presión
A pesar del ambiente tóxico y del hecho de que se ha convertido en uno de los favoritos en las apuestas para ser el próximo entrenador de la Premier League destituido, Carrick se mantiene firme en su convicción de que puede reconducir la situación. Tras hacerse cargo de un equipo en apuros en enero y guiarlo hasta una meritoria tercera plaza la pasada temporada, cree que la calidad de base de la plantilla sigue intacta.
Al abordar el escrutinio sobre la seguridad de su puesto, Carrick se mostró desafiante ante la posibilidad de una reacción rápida. «Por supuesto que podemos darle la vuelta», afirmó con rotundidad. «Tenemos muy buenos jugadores y ahora mismo sienta mal porque no hemos tenido una buena semana, ni dos ni tres semanas. Pero eso no significa que no puedas ganar otro partido de fútbol pronto, así que ahí está esa parte. Quiero decir, los jugadores ya han demostrado antes de lo que son capaces, y nosotros como grupo también».
El desafío que se avecina en Craven Cottage
El calendario no da respiro al cuestionado entrenador, con un viaje crucial para medirse al Fulham en Craven Cottage que cobra una gran importancia antes del parón internacional. El Fulham, actualmente 18º en la clasificación, está dirigido por Alvaro Arbeloa, que también está sometido a una enorme presión tras no haber logrado una victoria en liga desde su llegada este verano. Este duelo está siendo presentado como un «partido a vida o muerte» para ambos entrenadores, pero para Carrick lo que está en juego parece aún mayor dado el peso del club y la carga histórica de la derrota ante el Brighton.
«Todo depende de lo que hagas después y de cómo afrontes los momentos, los altibajos. Desde luego, tenemos que afrontar bien este momento», explicó.
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Recuperar el hábito de ganar
El objetivo último del United sigue siendo volver a la élite del fútbol inglés y europeo, pero Carrick está centrado a corto plazo en lo básico: encadenar resultados. Ha instado a su equipo a simplificar su planteamiento y redescubrir la dinámica ganadora que definió su ascenso en la tabla durante la segunda mitad de la pasada temporada. Carrick lanzó un mensaje claro a la afición y a su plantilla sobre el camino que tienen por delante.
«Tenemos que volver a encadenar una buena racha», añadió. «Es así de simple. Tenemos que ganar partidos y podemos hacerlo, y creo firmemente que lo haremos. Pero, obviamente, tenemos que hacerlo bastante rápido y el domingo es el punto de partida».
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