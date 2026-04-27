Michael Carrick asegura que no hay presión para que Matthijs de Ligt regrese esta temporada con el Manchester United

De Ligt ha vuelto a entrenar sobre césped, pero Carrick ha moderado las expectativas sobre su regreso. El defensa de 26 años no juega desde finales de noviembre, y con el cierre de la Premier League en Brighton a menos de cuatro semanas, se agota el tiempo para que el ex del Bayern y la Juventus vuelva esta temporada.

Carrick explicó: «Matthijs está trabajando para recuperar la forma. Hace un poco de entrenamiento sobre césped y progresa, pero no hay mucho más que pueda decir. Es una de esas lesiones y está en rehabilitación, trabajando para ponerse en forma. Así que esperamos tenerlo de vuelta lo antes posible... Ahora está en el césped con poco volumen, pero avanza. Es positivo; esperamos que continúe así».