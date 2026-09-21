El Manchester United rescató un empate 1-1 en los últimos minutos ante el Fulham, pero la tarde quedó eclipsada por la reacción hostil de la afición desplazada. La frustración estalló a falta de diez minutos, cuando Carrick optó por retirar a Kobbie Mainoo para dar entrada a Mason Mount.

Mainoo había sido, posiblemente, el jugador más destacado de un United por lo demás falto de brillo. En consecuencia, el sector visitante abucheó con fuerza la sustitución, mostrando de inmediato su descontento con el ajuste táctico del entrenador.

El partido en sí fue trabado y se jugó en gran parte a un ritmo lento, pese a las numerosas ocasiones para ambos equipos. El Fulham estuvo cerca de lograr su primera victoria de la campaña después de un extraño gol en propia puerta de Lisandro Martinez en el minuto 63. Sin embargo, Matheus Cunha marcó en el minuto 89 con un disparo desviado para rescatar un punto para los visitantes.



