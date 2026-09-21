Action Plus
Traducido por
¡Michael Carrick, abucheado! El técnico del Manchester United responde al enfado de la afición tras la controvertida decisión sobre Kobbie Mainoo ante el Fulham
Una actuación dubitativa en Craven Cottage
El Manchester United rescató un empate 1-1 en los últimos minutos ante el Fulham, pero la tarde quedó eclipsada por la reacción hostil de la afición desplazada. La frustración estalló a falta de diez minutos, cuando Carrick optó por retirar a Kobbie Mainoo para dar entrada a Mason Mount.
Mainoo había sido, posiblemente, el jugador más destacado de un United por lo demás falto de brillo. En consecuencia, el sector visitante abucheó con fuerza la sustitución, mostrando de inmediato su descontento con el ajuste táctico del entrenador.
El partido en sí fue trabado y se jugó en gran parte a un ritmo lento, pese a las numerosas ocasiones para ambos equipos. El Fulham estuvo cerca de lograr su primera victoria de la campaña después de un extraño gol en propia puerta de Lisandro Martinez en el minuto 63. Sin embargo, Matheus Cunha marcó en el minuto 89 con un disparo desviado para rescatar un punto para los visitantes.
- Getty Images Sport
Carrick explica el polémico cambio
A pesar de la sonora reacción en contra, Carrick no se mostró preocupado por la respuesta del público. El técnico del United insistió en que el cambio fue puramente una necesidad táctica y confirmó que Mainoo no tuvo ningún problema con la decisión.
«Siempre va a haber determinadas reacciones cuando haces cambios», explicó Carrick. «Creo que Kobbie jugó bien, para ser sincero, así que simplemente fue más bien que, en ese momento del partido, estábamos tratando de que pasara algo y Kobbie lo entiende. Está bien, hablé con él después del partido».
El entrenador también defendió el derecho de los aficionados a expresar sus emociones durante un final tenso. «Entiendo que a veces, cuando vas por detrás en el partido, todo el mundo está un poco emocional, los aficionados también, y así debe ser», añadió. «Están deseando que hagamos lo correcto. Pero no saco nada negativo de ello ni me lo tomo como una ofensa».
Un inicio lento de la campaña
El empate en el oeste de Londres agrava un desastroso tramo inicial para el Manchester United. El United solo ha logrado sumar cinco puntos en sus cinco primeros partidos de liga, tropezando en encuentros contra Hull City, Ipswich Town, Everton, Manchester City y Fulham.
Sin embargo, Carrick se niega a pulsar el botón del pánico. Elogió la reacción positiva de su plantilla tras empezar por detrás en el marcador y expresó una fe inquebrantable en sus perspectivas a largo plazo.
"Estoy convencido de que haremos una buena temporada", declaró el entrenador. "Estamos pasando por una racha que desde fuera parece mayor de lo que realmente es. Volveremos a ganar partidos y estaremos bien".
- Getty Images Sport
Prueba crucial tras el parón
Tras un largo parón internacional, el Manchester United buscará desesperadamente reactivar su campaña doméstica. Volverá a la acción el 10 de octubre ante un Tottenham que actualmente es colista de la clasificación.
Este próximo partido representa una oportunidad crucial para los hombres de Carrick de cambiar la dinámica. Lograr una victoria convincente ante un Tottenham en apuros es esencial para calmar la creciente presión y generar el impulso tan necesario para el resto de la temporada.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias