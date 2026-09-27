Presentes, entre otros, Amauri, Ilicic, Balzaretti, Migliaccio, Liverani, Simplicio, Cassani, Bovo, Carrozzieri y Goian. Sobre el campo también Bojinov, Nuno Gomes, Nainggolan, Diego Miccoli (hijo de Fabrizio) y Diego Armando Maradona jr. El encargado de entrenar al equipo de Miccoli es Davide Ballardini.





Sobre el campo también Filippo Inzaghi, actual entrenador del Palermo.





Entre los momentos más emocionantes de la noche, el gol de Diego Miccoli a pase de su padre Fabrizio.











