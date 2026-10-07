Micah Richards, maravillado por el increíble Myles Lewis-Skelly tras su impresionante actuación con la Inglaterra de Thomas Tuchel

En estos momentos, el Arsenal cuenta con una plantilla muy competitiva, lo que dificulta que los talentos emergentes consigan un puesto fijo en el once inicial. Lewis-Skelly se enfrenta a una dura competencia de estrellas consolidadas como Declan Rice y Martin Odegaard.

Sin embargo, Richards sigue convencido del extraordinario techo del joven. «Recuerdo su actuación contra el Real Madrid hace un par de temporadas [en los cuartos de final de la Champions League] y no había visto nada igual de alguien tan joven», señaló Richards, destacando cómo el talento impresiona de forma constante ante rivales de élite en los escenarios más grandes.