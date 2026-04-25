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«Mi despacho estaba justo ahí... ¡pero nadie llamó a la puerta!». Antonio Conte explica por qué le han enfadado las últimas acciones de Romelu Lukaku
Conte critica el comportamiento de Lukaku en los entrenamientos
La relación entre Conte y Lukaku se tensó en Nápoles. Tras ganar 4-0 al Cremonese, el entrenador aprovechó la rueda de prensa para reprochar al delantero de 32 años no haber pasado por su despacho durante una visita reciente a las instalaciones del club.
Lukaku, de baja por una larga lesión en el isquiotibial, había recibido permiso para rehabilitarse en Bélgica. Al volver a Italia para reunirse con los directivos, no pasó por la oficina del técnico. Conte, quien siempre ha sido uno de sus mayores valedores, admitió que esa omisión le había «decepcionado mucho».
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Conte muestra su frustración por el silencio
Conte fue directo al admitir que no habló cara a cara con Lukaku. Mientras el delantero se reunía con la directiva del Nápoles, el entrenador esperó un saludo que nunca llegó, y eso le molestó.
«Sé que uno de nuestros directivos habló con él, vino al campo de entrenamiento, mi despacho estaba justo ahí… pero nadie llamó a la puerta, y eso me decepcionó mucho porque habría esperado un saludo, un mensaje o algo», declaró Conte a los periodistas. «En estas situaciones, el entrenador intenta comprender a todo el mundo, pero nadie se esfuerza por comprender al entrenador».
Una temporada marcada por las lesiones
Una lesión recurrente en el tendón de la corva, sufrida en agosto, ha limitado a Lukaku a siete partidos esta temporada; su último encuentro fue a principios de marzo. Pese a las tensiones con Conte, se informa que el delantero entrena a alta intensidad para demostrar su estado físico. Con su contrato en el Estadio Diego Armando Maradona a punto de expirar, Lukaku busca salvar su campaña y ganarse un lugar en la selección belga para el Mundial 2026.
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Los sueños de la Copa del Mundo penden de un hilo
Las últimas semanas de la Serie A serán clave para Lukaku. Debe reconciliarse con Conte y convencer a la selección belga de que está listo para la Copa América de este verano.
Esta semana ha habido conversaciones positivas entre Lukaku y la directiva del Nápoles, pero las críticas públicas del entrenador sugieren que quizá haga falta una “visita privada” para limar asperezas. Mientras los Partenopei buscan cerrar la temporada con fuerza, todas las miradas estarán puestas en si el veterano delantero puede causar un último impacto antes de que se abra el mercado de fichajes de verano.