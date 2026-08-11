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«Mi cabeza estaba un poco en otra parte»: Randal Kolo Muani explica sus dificultades en el Tottenham mientras su fichaje por la Juventus le ofrece un nuevo comienzo
Superando las dificultades en el norte de Londres
Kolo Muani ha hecho una valoración sincera de su etapa en la Premier League y ha admitido que su atención no estuvo del todo centrada en la tarea que tenía entre manos durante su paso por el norte de Londres. El delantero, que la pasada temporada jugó cedido en el Tottenham Hotspur Stadium, tuvo dificultades para repetir la forma que le convirtió en uno de los atacantes más cotizados de Europa. Durante su etapa en Inglaterra, Kolo Muani disputó 41 partidos en todas las competiciones con el Tottenham y solo logró cinco goles y cuatro asistencias, un rendimiento que finalmente llevó al club de la Premier League a descartar un acuerdo permanente.
Al reflexionar sobre esas dificultades, el delantero de 27 años declaró a Tuttosport: "Hubo varias cosas que no funcionaron. Para mí, fue algo más personal. Creo que mi cabeza estaba un poco en otra parte: quería volver a la Juventus. También es un episodio en la carrera de un jugador: no todas las temporadas pueden ser positivas, podemos decir eso. Para mí, fue un año en el que aprendí algo: tuve lesiones, mis primeras lesiones, pero por suerte pude recuperarme de todas. Creo que se debe a todas estas cosas, pero ahora es un nuevo campeonato, es un nuevo capítulo para mí. Así que creo que es una nueva versión de mí, por decirlo así".
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El largo camino de regreso a la Juventus
El proceso de negociación para devolver a Kolo Muani al Allianz Stadium desde el Paris Saint-Germain estuvo lejos de ser sencillo, y acabó convirtiéndose en un largo culebrón veraniego que puso a prueba la paciencia de todas las partes implicadas. Sin embargo, el jugador mantuvo la confianza en que el acuerdo acabaría cerrándose, impulsado por su profunda conexión con el club y con la ciudad de Turín.
"Sí, era consciente de la situación. Hablé de ello con mis representantes y con mi familia. Después lo hablamos a fondo y llegamos a un acuerdo. Creo que ocurrió muy rápido. El mercado de fichajes en sí también fue un poco largo. Pero hicimos todo lo necesario para que yo pudiera volver, y estoy muy, muy feliz y muy, muy orgulloso de volver a vestir esta camiseta", explicó Kolo Muani.
A las órdenes de Luciano Spalletti
Un factor importante en la decisión de Kolo Muani de volver fue la presencia de Luciano Spalletti, que convirtió al francés en un objetivo prioritario para su proyecto táctico. El delantero está deseando devolver la confianza mostrada por el exentrenador del Nápoles y de Italia, al considerar que la filosofía ofensiva de Spalletti se adapta perfectamente a sus características.
"Sinceramente, estaba muy, muy contento de que el entrenador mostrara ese apego, ese deseo de que viniera. Creo que conozco su manera de entrenar, sé lo que quiere de sus atacantes, de sus jugadores, lo que exige. Y creo que, para mí, vestir esta camiseta es simplemente un honor. Estaré preparado para hacer cualquier cosa para dar lo mejor de mí y mostrar todas mis cualidades", señaló.
- AFP
Un plan para marcar muchos goles
La perspectiva de una temporada con muchos goles ocupa un lugar central en los planes del entrenador para su atriker. Según se informa, Spalletti ha desarrollado un sistema específico para maximizar el rendimiento goleador de Kolo Muani, un reto que el jugador está dispuesto a asumir.
"Me alegra oírlo... Si ese es su método, ¡así será! Después, estaré listo para escuchar todo lo que tenga que decir, todos los consejos que tenga para darme. Creo que lo daré todo por él. Estoy muy, muy feliz. Si ese es el método, estoy listo para darlo todo para marcar tantos goles como sea posible", concluyó Kolo Muani.
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