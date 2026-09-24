Cucurella completó un mediático traspaso al Bernabéu a comienzos de este año en una operación valorada inicialmente en 55 millones de euros (47 millones de libras), con otros 5 millones de euros (4 millones de libras) pactados en posibles variables. El español se afianzó rápidamente en el once inicial, desplazando a Alvaro Carreras como la opción preferida de Mourinho en el flanco izquierdo.

Antes de poner la firma en la capital española, el defensa fue situado con insistencia en un traspaso al eterno rival, el Barcelona. Según se informó, el gigante catalán seguía el mercado en medio de las persistentes dudas en torno al futuro a largo plazo de Alejandro Balde.

A pesar de la incesante especulación que dominaba los titulares, nunca llegó a materializarse una oferta formal del Barcelona. El Real Madrid irrumpió con decisión, aseguró el fichaje del lateral y puso fin a cualquier posibilidad de un regreso al Camp Nou para el canterano de La Masia.



