- México se enfrentará a Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca
- Cristiano Ronaldo jugará por primera vez en territorio mexicano
- El recinto será por tercera ocasión, sede de una Copa del Mundo
OFICIAL: México se enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo en la reinauguración del Estadio Azteca, recinto que albergará su tercera Copa del Mundo
¿QUÉ PASÓ?
México delinea la reinauguración del Estadio Azteca de cara a la Copa del Mundo del 2026 y para la reapertura de este histórico recinto, se estarán enfrentando a la selección de Portugal con Cristiano Ronaldo incluido.
- AFP
EL PANORAMA MÁS AMPLIO
El 'Tricolor' enfrentará a Portugal y CR7 para la reinauguración del Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, el próximo 28 de marzo del 2026, tan solo tres meses antes de que en ese mismo inmueble de inicio el Mundial de Norteamérica.
- Hulton Archive
¿LO SABÍAS?
El Estadio Azteca, el cual se llamará Estadio Banorte, será sede por tercera vez en su historia de un Mundial. Previamente albergó las finales de 1970 y 1986, donde Pelé y Diego Armando Maradona, respectivamente, se consagraron campeones.
¿QUÉ SIGUE?
México continúa con su preparación rumbo a la Copa del Mundo, con rivales por confirmar para la próxima Fecha FIFA después de empatar (0-0) con Uruguay y caer (1-2) con Paraguay en la Fecha FIFA de noviembre.