México-Ecuador: Santiago Giménez, del Milan, provoca la expulsión de Hincapié tras un encontronazo en el tiempo de descuento y un insulto con la boca tapada. ¿Qué ha pasado?

Sigue la sequía goleadora, y es noticia para quien, en broma, se veía como máximo goleador del Mundial. México sueña gracias a las actuaciones de Quiñones y Raúl Jiménez, mientras que el delantero del Milan Santiago Giménez —que ayer ingresó al campo en el minuto 74 y a quien el seleccionador Aguirre nunca ha alineado como titular— sigue en un segundo plano. No marca con México desde hace casi diez meses, cuando anotó en un amistoso contra Corea del Sur el 10 de septiembre de 2025.





MÉXICO COMO LA ITALIA DE 1990: 2-0 A ECUADOR, SE CLASIFICA PARA LOS OCTAVOS DE FINAL 40 AÑOS DESPUÉS