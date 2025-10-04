Getty Images Sport
Mexicano Raúl 'Dedos' López firma con el Ranger's FC de Andorra
Busca resurgir en Andorra
Tras su paso por la Jaiba Brava de Tampico, Raúl 'Dedos' López continuará su carrera con el Ranger's FC de Andorra. El lateral derecho mexicano logró encontrar acomodo en el club propiedad del mexicano Marco Fabián tras terminar su contrato con el club de la Liga de Expansión.
Luego de debutar en el 2015 con Chivas, pasó por el Pachuca, Toluca y Santos Laguna, último club con el que tuvo participación en la Primera División de México.
El presente del Ranger's
El Ranger's iniciará su participación el próximo 18 de octubre en la Temporada 2025/2026 de la Primera División de Andorra enfrentando al AC Escaldes. El debut del club tuvo que aplazarse por varias semanas pues fueron pospuestos sus primeros cuatro compromisos contra el Pas de la Casa, Inter, CE Carroi y el UE Coloma.
