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«¡Métete en tus asuntos!» - Neymar, estrella del Santos, arremete contra sus críticos tras ser visto en un torneo de póquer
Neymar defiende su participación en un torneo de póquer
Neymar fue criticado por asistir al torneo BSOP Winter a principios de esta semana, mientras el Santos se preparaba para enfrentar a la Universidad Central en la Copa Sudamericana. El ‘10’, que acababa de volver a los entrenamientos tras el Mundial, quedó fuera de la convocatoria. En redes sociales, el delantero aseguró que fue en su día libre y que su preparación no se vio afectada.
- Flickr/Santos FC
El delantero se burla de sus detractores más acérrimos
El exjugador del Barcelona y del PSG respondió a las críticas con un vídeo en el que se le ve preparando una sesión de gimnasio. «Estaba aquí con mi segunda sesión de entrenamiento y recordé que, en mi día libre, mucha gente hablaba de que jugaba al póquer. Pero entrené por la mañana; no fui al partido porque acababa de reincorporarme, y al día siguiente ya tenía libre».
Y añadió: «En fin, ahora estoy aquí preparándome para entrenar, así que quiero preguntaros a todos: ¿puedo entrenar o vais a seguir quejándoos también? ¡Ocupaos de vuestros asuntos!».
Ahora el foco está en la actividad física.
Neymar aclaró que su partida de póquer no afectó su preparación, pues cumplió con el entrenamiento matutino. El jugador de 34 años se quedó fuera del partido en Venezuela para recuperar poco a poco su forma física. Tras finalizar su programa de recuperación, el delantero ya entrena a pleno ritmo bajo la supervisión del técnico Cuca.
El Santos se prepara para enfrentar al Chapecoense.
Neymar podría volver a jugar este sábado 25 de julio, cuando el Santos reciba al Chapecoense en la Vila Belmiro, en el Campeonato Brasileño. El veterano delantero está totalmente disponible tras completar todas las sesiones tácticas de la semana.
Una victoria en casa es clave para que el Peixe escale en la tabla, pues ahora es 15.º con 21 puntos tras 19 jornadas.
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