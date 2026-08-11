Messina: «Árbitros, si alguien se equivoca lo pagará muy caro. Sobre el VAR y la segunda amarilla...»

"Si alguien se equivoca, pagará muy caro. No admitimos que pueda haber errores desde el punto de vista ético": así lo dijo a ANSADomenico Messina, nuevo director técnico de la Asociación Italiana de Árbitros, trazando una línea muy clara sobre el comportamiento exigido a los árbitros en la nueva temporada futbolística con motivo de la concentración de Cascia.





Messina también abordó el tema de las llamadas telefónicas y de las relaciones externas, en el centro de la polémica la pasada temporada, y descartó la necesidad de introducir un nuevo protocolo de conducta.





"No es necesario -subrayó- porque el protocolo ya existe. Está en el ADN de todos los árbitros tener un comportamiento y una ética acordes con el papel que desempeñan".





El nuevo director técnico de la AIA distinguió claramente entre los errores cometidos sobre el terreno de juego y los que afectan a la conducta personal. "Seremos tolerantes en el sentido de tratar de entender de dónde deriva un error técnico -explicó-, porque el árbitro en el campo se equivoca, pero desde el punto de vista de la ética, del comportamiento, de la claridad y de la transparencia, no habrá tolerancia para ningún árbitro".