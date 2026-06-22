Con los dos goles a Austria en los minutos 39 y 95 de la segunda jornada del Mundial 2026, Lionel Messi se convierte en el máximo goleador de las fases finales de la Copa del Mundo, con 18 tantos. Con su hat-trick ante Argelia, ya había superado a Ronaldo (15 goles), a Mbappé y a Gerd Müller (14 cada uno), e igualado a Klose (16). Ahora lidera en solitario esta clasificación.





Para el jugador nacido en 1987 en Rosario, se trata de los goles 121 y 122 en 201 partidos con la camiseta de laSelección, con la que se proclamó campeón del mundo en 2022.











