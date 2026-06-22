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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Messi supera a Klose: con 18 goles, es el máximo goleador de la historia en las fases finales de los Mundiales

L. Messi
Argentina vs Austria
Argentina
Austria
World Cup

El ’10’ argentino marca otro doblete ante Austria, después de su hat-trick contra Argelia.

Con los dos goles a Austria en los minutos 39 y 95 de la segunda jornada del Mundial 2026, Lionel Messi se convierte en el máximo goleador de las fases finales de la Copa del Mundo, con 18 tantos. Con su hat-trick ante Argelia, ya había superado a Ronaldo (15 goles), a Mbappé y a Gerd Müller (14 cada uno), e igualado a Klose (16). Ahora lidera en solitario esta clasificación.


Para el jugador nacido en 1987 en Rosario, se trata de los goles 121 y 122 en 201 partidos con la camiseta de laSelección, con la que se proclamó campeón del mundo en 2022.




  • TODOS LOS GOLES DEL MUNDIAL

    El primer gol de Messi en un Mundial llegó en 2006, a los 18 años, contra Serbia y Montenegro, tras asistencia de Tevez. En 2014 marcó 4 goles; en 2018, solo uno. En 2022, en Catar, «La Pulga» marcó siete veces, dos de ellas en la final.

    • Anuncios

  • RÉCORD DENTRO DEL RÉCORD

    Récord tras récord: Messi igualó la marca de partidos consecutivos marcando en un Mundial: 6. Entre 2022 y 2026 anotó contra Australia (3/12/2022), Países Bajos (9/12/2022), Croacia (13/12/2022) y Francia (18/12/2022), y en 2026 ante Argelia (16/06/2026) y Austria (22/06/2026). Jairzinho y Fontaine también marcaron en seis partidos seguidos en un mismo Mundial, pero Messi es el único que lo logró en dos ediciones distintas.


  • EL PENALTI FALSO

    En el minuto 9, Messi falló un penalti, señalado tras revisar el VAR por una falta sobre Lautaro Martínez. Es su tercer penalti errado en un Mundial, tras los de 2018 ante Islandia y 2022 frente a Polonia. En total, Messi ha fallado ocho penaltis con la camiseta de la selección nacional.

  • ¡QUÉ HOMENAJE A MARADONA!

    El doblete récord de Messi llega en una fecha especial: el 22 de junio de 1986, hace 40 años, la Albiceleste venció 2-1 a Inglaterra en los octavos del Mundial de México, que Argentina acabaría ganando. Ese encuentro quedó marcado por los dos goles de Diego Armando Maradona: el primero con la famosa «Mano de Dios» y el segundo, considerado el gol del siglo, tras una espectacular jugada que inició en el centro del campo. Un bonito homenaje de Messi a la memoria de Maradona, fallecido en 2020.











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