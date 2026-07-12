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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Messi suma otro récord y debutará ante Inglaterra. Argentina promete entregarse por Leo

Argentina
L. Messi
World Cup

El ‘10’ ya tiene el récord de asistencias en Mundiales y ahora afronta un nuevo reto.

Lionel Messi no marcó en el 3-1 sobre Suiza, pero su influencia fue constante y determinante. En el marcador, el ‘10’ suma la asistencia del primer gol, obra de Alexis Mac Allister. Así actualiza su libro de récords: segunda asistencia en este Mundial y décima en fases finales, algo que nadie había logrado.


Pero su partido va más allá del pase: lidera la misión de Argentina, que el miércoles 15 de julio a las 21:00 (hora italiana) en Atlanta se medirá a Inglaterra en semifinales. Para los ingleses será la ocasión de tomarse la revancha cuarenta años después del 2-1 de Ciudad de México, el partido de la «Mano de Dios» y del gol del siglo de Diego Armando Maradona. Para Argentina será el momento de intentar continuar la misión que todo el equipo ha dejado clara tras la victoria contra Suiza: «Lo hacemos por el último Mundial de Messi», canta toda la Albiceleste al unísono.

  • «DAREMOS LA VIDA EN EL CAMPO»

    Julián Álvarez, decisivo ante Suiza con su gol del 2-1, afirma: «Haremos todo lo posible para que Messi gane el Mundial. Cada partido es una batalla para él. Lo primero que hice tras marcar fue abrazarlo».


    Cristian Romero lo secunda: «Lo daremos todo contra Inglaterra para volver a la final».


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  • MESSI, LA PRIMERA VEZ

    Messi, que nunca ha enfrentado a Inglaterra en 205 partidos y 125 goles con la Albiceleste, afirmó: «Para todos los argentinos es un partido especial. Nunca jugué contra Inglaterra, así que lo viviré de manera única. Es una semifinal del Mundial, ahora descansaremos y nos prepararemos. Hemos hecho un esfuerzo enorme tras jugar dos prórrogas y luego otro partido, y eso a veces se nota».


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