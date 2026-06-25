¿Messi o Ronaldo? Mourinho apuesta por seis selecciones para ganar el Mundial

El portugués José Mourinho, técnico del Real Madrid, señala a la selección de su país como una de las favoritas para ganar el Mundial de 2026.

En una entrevista con Adebayio Akinfinwa para el pódcast «Beast Mode On Podcast», pronosticó que Portugal llegará lejos en el torneo.

En Goal.com se publicaron sus declaraciones: «Sin duda pueden llegar hasta el final y ganar el Mundial, pero no están solos; hay otras selecciones candidatas».

Y añadió: «Siempre digo que Inglaterra estará entre los aspirantes al título. Fíjate en los jugadores: estamos hablando de la generación de Lampard y Beckham, y desde entonces no he dejado de repetir que Inglaterra es favorita, aunque al final nunca acaba sucediendo. Aun así, seguiré diciendo que Inglaterra es favorita».

Y añadió: «El Arsenal perdió la final de la Liga de Campeones, el Crystal Palace ganó la Conference League y el Aston Villa se proclamó campeón de la Europa League».

Y subrayó: «A excepción del Barcelona, el Bayern de Múnich, el Real Madrid y el París Saint-Germain, los mejores jugadores están en Inglaterra».

Y añadió: «Cuando se pierde en los penaltis, todo se reduce a detalles mínimos. Inglaterra ya falló una final de Eurocopa en 2004 y Portugal también la eliminó desde los once metros. Los penaltis son solo detalles».

Y continuó: «La presión mediática sobre la selección inglesa es mayor que sobre cualquier otra. Los medios influyen en la afición y elevan las expectativas, y el equipo no ha sabido gestionarlo. Siempre han tenido buenos entrenadores, y ahora también. Por eso sigo creyendo que pueden ganar el Mundial».