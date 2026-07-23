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¿Messi o Ronaldo jugarán el Mundial 2030? Una exestrella de la MLS y la Premier League predice su futuro y asegura que «ganarán trofeos»
¿Qué edad tendrán Messi y Ronaldo en 2030?
La superestrella portuguesa Ronaldo tendrá 45 años cuando la competición más importante de la FIFA vuelva a ser el centro de atención. Su eterno rival, la superestrella sudamericana Messi, cumplirá 43 años dentro de cuatro años.
Dado todo lo que han logrado, descartar cualquier posibilidad parece descabellado. Sin embargo, el tiempo acabará pasándoles factura.
Ronaldo tiene un año más de contrato con el Al-Nassr, campeón de Arabia Saudí, y no ha mencionado la retirada. Messi, con el Inter de Miami, campeón de la MLS, está vinculado hasta 2028.
El nuevo seleccionador de Portugal, Jorge Jesús —que ya trabajó con CR7 en Oriente Medio—, ha dejado la puerta abierta para que el ‘7’ más emblemático llegue a la Euro 2028. La Albiceleste confía en que Messi aumente su récord de 207 partidos con la selección.
Por ahora, ambos siguen en activo y sin prisas por decidir su futuro. El Mundial 2030, que Portugal coorganizará, añade un aliciente extra para Ronaldo, mientras que Messi, tras perder otra final, aún busca su segundo título mundial.
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¿Participarán Ronaldo o Messi en el Mundial 2030?
¿Seguirán vistiendo los colores de su selección cuando empiece el próximo Mundial? Silvestre —antiguo compañero de Ronaldo en el Manchester United y exestrella de la MLS—, en colaboración con BetVictor Online Casino, declaró aGOAL: «Debe pensar en el legado que deja. Desde el punto de vista deportivo, no tiene sentido seguir jugando.
La exigencia física es enorme. No creo que jueguen el próximo Mundial dentro de cuatro años».
Sobre la extensión de sus carreras en los clubes, donde aún suman títulos, añadió: «Fuera del Mundial, que se celebra cada cuatro años, no veo un final para sus carreras.
«A estos chicos les apasiona tanto el fútbol. Siguen teniendo un gran impacto y están muy comprometidos con su carrera. Lo único que importa es jugar bien y ganar títulos. No creo que cuelguen las botas en un futuro próximo».
Cómo reaccionaron Ronaldo y Messi ante la decepción del Mundial de 2026
Ronaldo declaró tras la eliminación de Portugal ante España en octavos del Mundial 2026: «Me entristece marcharme así, pero lo he dado todo. Me voy con la conciencia tranquila. Así es el fútbol. A veces se gana, a veces se pierde. Hay que seguir adelante. Ha sido mi último Mundial».
Messi publicó en redes tras la final contra España: «El dolor es inmenso y esta herida tardará en curarse. Pero me quedo con lo bueno: los partidos que remontamos y el apoyo de todo un país que, junto al esfuerzo de este grupo, nos devolvió a la élite. Hoy cuesta valorar lo logrado, pero este equipo ha disputado dos finales consecutivas.
Gracias desde el fondo de mi corazón por cada saludo y mensaje. Hemos unido al país y compartido el orgullo de ser argentinos. Felicito a España por su triunfo».
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Messi y Ronaldo siguen jugando en el Inter de Miami y el Al-Nassr
No hubo pistas sobre sus planes internacionales futuros, y el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, también eludió el tema tras regresar a Sudamérica para celebrar con su afición.
Ronaldo y Messi nunca rehúyen un reto y disfrutan acallando a los escépticos y reescribiendo la historia, pero sería una sorpresa que ambos jugaran su séptimo Mundial en 2030.
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