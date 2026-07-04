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Messi: «Me he enterado de que Vozinha tiene 40 años, me ha dejado alucinado». El portero: «Me ha dicho que la gente debe estar orgullosa de mí»

Argentina vs Cabo Verde
Argentina
Cabo Verde
World Cup
L. Messi
Vozinha

Un partido que nunca imaginamos tan reñido.

Por un lado, Lionel Messi, uno de los mejores futbolistas —si no el mejor— de la historia; por otro, Vozinha, un portero de Cabo Verde de 40 años que salió invicto tras los 90 minutos del Mundial de EE. UU., Canadá y México 2026, su primer Mundial. Los Tiburones Azules cayeron solo en la prórroga ante los campeones de Sudamérica y del mundo, tras igualar a España, campeona de Europa, en la fase de grupos. Messi, con su séptimo gol en cuatro partidos, elogió al final el esfuerzo africano.

  • LAS PALABRAS DE MESSI

    «Sabíamos que el partido sería muy difícil; no es casualidad que esta selección no haya perdido contra España ni Uruguay», declaró La Pulga tras los 120 minutos. «Marcamos el primer gol, pero luego perdimos el balón, retrocedimos y no pudimos presionar. Ellos aprovecharon y anotaron. Perdimos el balón a ratos, nos replegamos y no presionamos como debíamos, así que ellos aprovecharon sus armas y marcaron. Sabíamos que sería complicado: son partidos de vida o muerte y nadie regala nada. Algunos pueden subestimar a las selecciones por su nombre, pero nosotros sabíamos que no sería fácil. Este Mundial se caracteriza por la igualdad: todos los partidos son muy duros. Hemos dado todo, como siempre. Ahora toca descansar, pensar en el siguiente partido y sacar lo positivo de hoy».

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  • SU VOZINHA

    Al preguntarle por Vozinha, que le detuvo varios disparos y le impidió marcar un doblete, Messi admitió: «Me han dicho que tiene 40 años, me quedé alucinado». Después habló el portero: «Messi se me acercó y me dijo que había estado fantástico, que la gente debía estar orgullosa de mí. Le di las gracias, le pregunté si podíamos intercambiar las camisetas y él aceptó. Nunca olvidaré un momento así».

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