Messi: «Me he enterado de que Vozinha tiene 40 años, me ha dejado alucinado». El portero: «Me ha dicho que la gente debe estar orgullosa de mí»

«Sabíamos que el partido sería muy difícil; no es casualidad que esta selección no haya perdido contra España ni Uruguay», declaró La Pulga tras los 120 minutos. «Marcamos el primer gol, pero luego perdimos el balón, retrocedimos y no pudimos presionar. Ellos aprovecharon y anotaron. Perdimos el balón a ratos, nos replegamos y no presionamos como debíamos, así que ellos aprovecharon sus armas y marcaron. Sabíamos que sería complicado: son partidos de vida o muerte y nadie regala nada. Algunos pueden subestimar a las selecciones por su nombre, pero nosotros sabíamos que no sería fácil. Este Mundial se caracteriza por la igualdad: todos los partidos son muy duros. Hemos dado todo, como siempre. Ahora toca descansar, pensar en el siguiente partido y sacar lo positivo de hoy».