¿¡Messi en el Chelsea?! Los Blues «aceleran sus planes» para fichar al joven Rayane ante el interés del Bayern, el Barcelona y el PSG

Los próximos meses serán decisivos para determinar si el joven se une a la gira de pretemporada del Chelsea o regresa a Francia para disputar una temporada de formación en la Ligue 1. Mucho dependerá de su estado de forma en las últimas jornadas de la temporada saudí y de sus posteriores actuaciones con las selecciones juveniles francesas durante el parón veraniego. Con la ventana de fichajes de verano a la vuelta de la esquina, el Chelsea debe gestionar con cuidado las expectativas del jugador al tiempo que se defiende del interés de los «grandes» clubes extranjeros. Si Messi continúa con su trayectoria actual, una inclusión «sorpresiva» en la plantilla senior de los Blues para la campaña 2026-27 se está convirtiendo en un escenario cada vez más realista.