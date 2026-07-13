Messi, el mayor beneficiado... ¿Caerá Inglaterra por culpa de alguien en la batalla decisiva?

A pocas horas del esperado Inglaterra-Argentina en las semifinales del Mundial 2026, la atención se ha trasladado de la cancha a los vestuarios de los «Tres Leones».

Las declaraciones contradictorias del seleccionador Thomas Tuchel y la estrella Jude Bellingham han avivado las especulaciones sobre la cohesión del equipo en la fase decisiva del torneo.

Aunque la prensa británica niega una crisis, la polémica tras la victoria sobre Noruega ha dado moral a Argentina y hace pensar que Lionel Messi podría ser el mayor beneficiado antes de la batalla por el pase a la final.