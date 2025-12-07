'Este es el momento que esperaba' – Lionel Messi celebra su primera MLS Cup y un histórico título con Inter Miami

Messi, tras recibir el galardón de MVP de la MLS después del partido, describió el trofeo como la culminación de un largo esfuerzo:

"Hace tres años decidí venir a la MLS, y hoy somos campeones", afirmó. "Llegamos a las semifinales de la Copa de Campeones [CONCACAF]. El año pasado salimos temprano en la liga y fuimos eliminados en la primera ronda. Este año, ganar la MLS era uno de nuestros principales objetivos. El equipo hizo un gran esfuerzo; fue un año largo, con muchos partidos, y estuvimos a la altura toda la temporada. Este es el momento que había estado esperando, y que nosotros, como equipo, estábamos esperando. Es algo muy hermoso para todos nosotros. Nos lo merecíamos".

En el partido decisivo, Messi brilló al participar en los tres goles de Inter Miami y sumar dos asistencias, logrando así su título número 48.