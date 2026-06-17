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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Messi arrasa, Cristiano Ronaldo se queda corto: debut decepcionante en el Portugal-República Democrática del Congo; lleva 10 partidos consecutivos sin marcar entre Mundiales y Europeos

C. Ronaldo
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Portugal vs RD Congo
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La estrella portuguesa no convence en su debut en el Mundial.

El pequeño gigante y el gigante que se hace pequeño: el debut mundial de Cristiano Ronaldo contrasta con el de Lionel Messi.


En Houston, la expectación por el debut de Portugal en el Mundial 2026 era alta y todos los ojos estaban sobre CR7, quien debía “responder” tras el hat-trick de LaPulga contra Arabia Saudí.


Sin embargo, para los lusos fue una decepción en todos los sentidos: tanto en el resultado (1-1) como en la actuación del jugador de 41 años, muy lejos de sus mejores tiempos y también de los 30 goles que ha marcado con el Al Nassr esta temporada.

  • PRIMERA PARTE SIN OCASIONES DE GOL

    Las dificultades de Cristiano Ronaldo se notan desde el inicio y se reflejan en las estadísticas de la primera parte.


    Tocó pocos balones, casi todos para pases sencillos y nunca peligrosos en el área. Además, terminó los primeros 45 minutos sin disparar a la portería de Mpasi Nzau.


    Ni controló un balón ni ganó un cabezazo, detalle que contrasta con el tanto de João Neves, quien rara vez aprovecha su altura. Su discreta actuación habría pasado desapercibida de no ser por el gol de Wissa en el descuento, que dio el empate a la República Democrática del Congo y complicó la noche de Portugal.

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  • NO CAMBIA EL RITMO EN LA RECUPERACIÓN

    Se esperaba una reacción del equipo de Roberto Martínez, que incluyó a Conceição por el apagado Bernardo Silva y, sobre todo, a Cristiano Ronaldo. Pero esa reacción nunca llegó.


    El jugador de 41 años intenta aparecer en el área, pero no logra impacto: dispara fuera desde buena posición, luego se desvía un remate que el árbitro no ve y, en el descuento, vuelve a errar. Nunca acierta a la portería.


    Al final del partido las cifras son contundentes: 25 toques, cero tiros a puerta y ningún regate completado; ningún jugador con esa cantidad de toques rindió menos. Cristiano lleva 10 partidos sin marcar en Mundiales y Europeos; su último gol fue en la fase de grupos de 2022 ante Ghana.


    Cifras que reavivan las dudas sobre Portugal antes del Mundial.

  • MESSI LIDERA, RONALDO «SE CONTENGA»

    La espectacular actuación de Messi ante Arabia Saudí reavivó las dudas: ¿es Cristiano Ronaldo realmente imprescindible en esta selección portuguesa?


    Por su estatus es el referente y pararrayos del equipo, pero lo que ocurre sobre el terreno de juego ofrece otra perspectiva. Si Messi sigue siendo el motor de la Albiceleste, no solo con goles sino con jugadas por todo el campo que le mantienen clave en el juego, CR7, en algunos momentos, se convierte casi en un lastre para Portugal.


    En la primera ocasión, Conceição entra al área, se centra hacia su izquierdo y, en vez de rematar con su pie dominante, prefiere buscar a Ronaldo con un pase complicado. A menudo parece que el equipo forcejea para involucrar a CR7.


    Además, esa dependencia quita espacio a otros jugadores. La entrada de Gonçalo Ramos en el 83’, pese al empate, llega tarde y refleja las dificultades de convivir con dos delanteros de estetipo, más aún con extremos de ida y vuelta como Conceição o Rafa Leão.


    Por eso, su debut no solo decepcionó, sino que encendió las alarmas: Portugal necesita respuestas desde el próximo partido contra Uzbekistán el 23 de junio. Tienen una semana para ordenar ideas y hacer que CR7 vuelva a ser un valor añadido, no un lastre.

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