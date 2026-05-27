«¿Merezco ese precio?» - Jeremy Jacquet, que se marcha al Liverpool, habla de la presión de su traspaso de 60 millones de libras antes de dejar el Rennes

El defensa del Rennes, que cumplirá 21 años en julio, acordó en febrero su fichaje por el Liverpool por 55 millones de libras pagados por adelantado, más otros 5 millones en variables, lo que le convierte en el décimo jugador francés más caro de la historia. A pesar de la atención mundial sobre cada uno de sus movimientos, el joven está impaciente por demostrar que los Reds acertaron al invertir en su potencial tras solo 31 partidos como profesional en la Ligue 1.

«No fue una decisión impulsiva; me tomé mi tiempo, pero enseguida me vi en el Liverpool», declaró al periódico francés Ouest-France. «Cumpliré 21 años en julio. A mi edad, priorizo el proyecto deportivo. Estoy centrado en el fútbol».