AFP
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«¡Merecimos un punto!»: Frank Lampard lamenta la ajustada derrota del Coventry ante el Manchester City tras la buena actuación de los Sky Blues
Lampard encuentra aspectos positivos en la decepción del Etihad
Lampard se quedó con la sensación de haber sido tratado injustamente después de ver cómo su Coventry City caía por la mínima a manos del vigente campeón. Los Sky Blues llegaron al Etihad Stadium como claros no favoritos, pero ofrecieron una actuación de garra y disciplina táctica que frustró con frecuencia al repleto de estrellas equipo de Enzo Maresca.
Hablando después del pitido final, el exentrenador de Chelsea y Everton no tardó en elogiar a sus jugadores por su aplicación ante la élite de la Premier League. «No creo que mereciéramos perder. A medida que avanzó el partido fuimos creciendo, por supuesto ellos crearon ocasiones, pero los chicos lo hicieron muy bien. Estoy decepcionado por no haber conseguido lo que merecíamos, que era un punto», declaró Lampard a BBC Match of the Day.
Después, destacó la dificultad de su calendario inicial y señaló: «Sobre el papel, hemos jugado contra los dos equipos más duros. Lo único que puedes hacer es controlar el rendimiento, los chicos fueron creciendo y la presión que tuvimos por momentos en la segunda parte fue una gran progresión respecto a lo de hace dos semanas contra el Arsenal».
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Disciplina táctica y solidez defensiva
El equipo visitante se vio obligado a capear un vendaval de posesión, con el City registrando un asombroso 78 % del balón. Sin embargo, la organización defensiva implantada por Lampard hizo que las ocasiones claras fueran relativamente escasas para los locales.
Lampard se mostró especialmente satisfecho con la conexión entre el campo y la grada, y declaró: "Hubo una auténtica organización en el equipo, Ethan [Pinnock] entró y estuvo genial. No hubo demasiados momentos en los que estuviéramos al límite, estoy realmente contento con nuestros chicos y los aficionados mostraron lo que pensaban de la actuación".
Añadió: "Debemos sacar mucho de estos tres partidos. Nuestra temporada se definirá más por los encuentros contra equipos como el Hull, lo cual fue decepcionante, pero aún nos quedan muchos más partidos por delante".
Haaland vuelve a marcar la diferencia una vez más
A pesar de los mejores esfuerzos del Coventry, acabaron sucumbiendo ante el inevitable Erling Haaland. El delantero noruego, que ya ha marcado contra 24 de los 25 equipos de la Premier League a los que se ha enfrentado, se elevó por encima de todos para cabecear a la red un centro de Antoine Semenyo.
El gol llegó poco después de un cambio de última hora en la alineación del City, ya que Enzo Fernandez entró en el once inicial apenas unos minutos antes del saque inicial después de que Nico O'Reilly sufriera una lesión durante el calentamiento. Fernandez acabaría desempeñando un papel clave en la jugada del gol de la victoria.
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Anderson brilla mientras Donnarumma salva al City
El dominio del City también se reflejó en las estadísticas de pases, donde el fichaje veraniego Elliot Anderson destacó como el «maestro del pase» de la tarde. El centrocampista terminó el partido tras haber intentado 155 pases, ayudando a su equipo a mantener el control incluso cuando el Coventry amenazaba al contraataque.
Sin embargo, el Coventry tuvo sus ocasiones para igualar el marcador, sobre todo por medio de Taiwo Awoniyi, que no encontró portería cuando se quedó solo ante el guardameta, y del suplente Ellis Simms, cuyo intento final fue repelido en los últimos minutos por las intervenciones heroicas de Gianluigi Donnarumma.
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