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«¡Merecíamos más!», la reacción de Zinedine Zidane después de que su primer partido en casa al frente de Francia terminara con frustración
El inicio ganador de Zidane se frena ante una Italia correosa en París
Zinedine Zidane vivió un final frustrante en su primer partido en casa como seleccionador de Francia, ya que Francia empató 1-1 con Italia en la Liga de Naciones. Michael Olise abrió el marcador con un maravilloso disparo diez minutos después del descanso, pero Alessandro Bastoni igualó para los visitantes.
El resultado puso fin a la racha de dos victorias de Zidane desde que se hizo cargo de la selección.
Francia también encajó su primer gol bajo el mandato del ganador del Mundial de 1998.
El seleccionador cree que Francia mereció la victoria pese a los altibajos
Tras el partido, Zidane expresó su satisfacción con el rendimiento general, aunque aseguró que Francia creó suficientes ocasiones como para sentenciar la victoria antes de que Italia empatara. Señaló que Francia tuvo un control territorial absoluto hasta que la incursión de Bastoni por el centro cambió la dinámica del encuentro.
Zidane sostuvo que la selección está construyendo una base estructural sólida de cara a los próximos partidos.
«Fue un partido ajustado, pero estoy contento con el rendimiento de mi equipo y con lo que he visto», declaró Zidane a la UEFA. «Por supuesto, es un resultado ligeramente frustrante porque quizá merecíamos un poco más. Creo que merecimos más esta noche, especialmente hasta su gol. Desde luego, podríamos haber marcado un segundo gol».
Francia mantiene su larga racha de imbatibilidad en la Liga de Naciones
A pesar de no sumar el máximo de puntos, Francia amplió a ocho partidos su racha de imbatibilidad en la fase de grupos de la UEFA Nations League, con seis victorias y dos empates en esa secuencia. Dayot Upamecano vio la segunda tarjeta amarilla al final de la segunda parte, por lo que Francia terminó con diez hombres.
Zidane elogió el compromiso del equipo e insistió en que el rendimiento general invita al optimismo de cara al futuro.
«Invita al optimismo, especialmente por lo que hemos conseguido poner en marcha», añadió Zidane. «Creo que puedo estar muy orgulloso de mi equipo».
Francia apunta a reaccionar de inmediato en el duelo del lunes en casa
Zidane y su plantilla siguen en el Stade de France mientras preparan el segundo partido en casa de la Nations League del lunes. El seleccionador francés busca una respuesta táctica inmediata para consolidar su posición en el Grupo A.
Italia regresa a casa tras su positiva actuación a domicilio en París.
Zidane aspira a lograr el lunes su primera victoria en casa al mando del equipo.
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