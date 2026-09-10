La Federación Inglesa de Fútbol sancionó recientemente al Chelsea con una multa de 10 millones de libras y una prohibición de fichar suspendida. Este castigo llegó después de que el club admitiera 74 incumplimientos de la normativa financiera durante la etapa de Roman Abramovich como propietario. Las infracciones se produjeron entre 2011 y 2018, y se centraron en pagos ilícitos a agentes no registrados para traspasos clave.

La actual propiedad del Chelsea informó de estas irregularidades por iniciativa propia después de comprar el club en 2022. Entre los fichajes implicados en los incumplimientos figuran Eden Hazard, David Luiz y Nemanja Matic, todos ellos piezas fundamentales cuando Antonio Conte llevó al Chelsea al título de la Premier League en la temporada 2016-17.

El Tottenham terminó ese año segundo, a solo siete puntos. A pesar de contar con el mejor ataque de la categoría, la defensa más sólida y el menor número de derrotas, el equipo londinense cerró la temporada sin títulos. Ahora, su exentrenador considera que los libros de historia deben reescribirse.



