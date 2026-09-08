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«Merece más reconocimiento»: Davide Ancelotti elogia al «increíble» Manuel Pellegrini antes del choque de la Champions League
Italia elogia al veterano entrenador
El entrenador del Lille, Davide Ancelotti, ha dedicado grandes elogios a su homólogo del Betis, Pellegrini, antes del estreno del martes en la fase de liga de la Liga de Campeones. El encuentro supone el debut de Davide como entrenador en la principal competición de clubes de Europa tras años trabajando junto a su padre, Carlo. El técnico italiano cree que el veterano entrenador chileno merece plenamente un mayor reconocimiento por su extraordinaria longevidad y sus logros en este deporte.
- Getty Images Sport
Ancelotti elogia la longevidad en los banquillos
Davide admitió que el éxito sostenido de Pellegrini sirve como una importante fuente de inspiración para los entrenadores jóvenes que se abren paso en la élite de los banquillos.
En su rueda de prensa previa al partido, Davide comentó: "Manuel Pellegrini no siempre recibe el reconocimiento que merece, porque ha tenido una carrera increíble y ha logrado un enorme éxito. Los que estamos empezando, como yo, sentimos una inmensa admiración por él. No sé si llegaré a entrenar hasta su edad. Me digo a mí mismo que es imposible. Pero cuando miro a mi padre, que tampoco baja el ritmo, quizá cambie de opinión".
Al destacar la amenaza táctica que plantean los visitantes, añadió: "El Betis es un equipo organizado, siempre muy difícil de afrontar. Al margen del partido en Levante, no ha encajado muchos goles porque también presume de una gran organización defensiva".
Los hitos marcan el duelo europeo
El choque supone una ocasión histórica tanto para ambos entrenadores como para sus respectivos clubes. Para Davide, dirigir a un equipo en la Champions League por primera vez representa una oportunidad vital para salir de la considerable sombra de su padre.
Reflexionando sobre sus ambiciones, declaró: "La Champions League representa un nuevo comienzo para mí en este cargo, con un nivel de responsabilidad diferente, aunque no es un territorio completamente desconocido. Intento transmitir al club y a los jugadores la experiencia que adquirí como entrenador asistente. Ahora, espero escribir mi propio capítulo en esta competición con mi propio nombre".
Mientras tanto, Pellegrini se convierte en el primer entrenador de la historia en dirigir a cuatro clubes españoles diferentes en la Champions League, con el Betis regresando al torneo por primera vez desde la campaña 2005-06.
- PsnewZ
El equipo francés pone a prueba su impulso
El Lille aspira a prolongar una impresionante racha continental tras ganar cada uno de sus tres últimos partidos de la Liga de Campeones contra rivales españoles. El conjunto francés confía en el poderío goleador del veterano delantero Olivier Giroud, que está a punto de disputar su primer partido en la competición con un club de su país. El Betis, por su parte, se apoyará en gran medida en la experiencia de Isco en este torneo mientras busca frenar al equipo de la Ligue 1 en la jornada inaugural.
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