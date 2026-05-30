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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Mercado de fichajes de verano 2026: ¿cuándo empieza y termina el mercado de la Liga Roshn saudí?

Fichajes
Al Hilal
Al Nasr FC
1ª División
Al Ahli
Al Ittihad
Al Shabab
Al Quadisiya
Arabia Saudí

Conoce las fechas del mercado de fichajes de verano 2026 en la Liga Roshn saudí, la Liga Yelo de Primera División y la Liga Femenina

Los aficionados al fútbol saudí esperan un verano excepcional fuera del rectángulo verde, con la proximidad del inicio del periodo de fichajes de verano de 2026, que se prevé que sea testigo de una competencia encarnizada entre los clubes de la Roshn Saudi League por las principales estrellas y los grandes fichajes.

Los clubes saudíes se han convertido en los últimos años en un actor principal en la carrera por las contrataciones a nivel mundial, aprovechando el gran respaldo que ofrece el Fondo de Inversiones Públicas, lo que les ha dado la capacidad de atraer a una élite de los jugadores más destacados del mundo y reforzar la posición de la liga en el escenario internacional.

La Roshn Saudi League ha sido testigo durante las temporadas pasadas de fichajes sonados que atrajeron las miradas de los aficionados y de los medios de comunicación internacionales, después de que sus clubes lograran contratar a nombres brillantes de la talla de Cristiano Ronaldo, Neymar da Silva, Riyad Mahrez y Karim Benzema, además de numerosas estrellas que contribuyeron a elevar el valor deportivo y comercial de la competición.

Con la coronación del Al Nassr como campeón de la Roshn Saudi League la temporada pasada y el éxito del Al Ahli al conquistar el título de la Liga de Campeones de Asia de la élite, los rasgos del próximo mercado de fichajes se perfilan más calientes que nunca, en medio de la esperada competencia entre los cuatro grandes del fútbol saudí —Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad y Al Ahli— para reforzar sus filas con los fichajes más potentes de cara a una temporada que se espera repleta de emoción y desafíos en todos los niveles.

"Kooora" repasa en las siguientes líneas la fecha de inicio y fin del mercado de fichajes de verano de 2026 en la Roshn Saudi League de profesionales, así como en la Yelo League de primera división y en la liga femenina.

  • ¿Cuándo es la fecha del mercado de fichajes de verano 2026 en la Roshn Saudi League?

    La Federación Saudí de Fútbol decidió que el mercado de fichajes de verano de 2026 se abra oficialmente el miércoles 22 de julio de 2026.

    Se espera que el domingo 6 de septiembre de 2026 sea el último día del mercado de fichajes de verano en la Roshn Saudi League.

    Competición

    Inicio del mercado de fichajes

    Fin del mercado de fichajes

    Roshn Saudi League

    		22 de julio de 20266 de septiembre de 2026
    • Anuncios

  • ¿Cuándo es el mercado de fichajes de verano de 2026 en la Yelo League de Arabia Saudí?

    La Federación Saudí de Fútbol no ha anunciado la fecha del mercado de fichajes de verano 2026 para la Yelo League, pero según la programación habitual de las temporadas anteriores, se espera que la primera ventana de inscripción se abra a principios del mes de julio y se prolongue hasta mediados del mes de septiembre del presente año.

    La competición

    Inicio del mercado de fichajes

    Fin del mercado de fichajes

    Yelo League--

  • ¿Cuándo es el mercado de fichajes de verano de 2026 en la Liga Femenina de Arabia Saudí?

    El periodo de inscripción para la Liga Profesional Femenina Saudí y la Liga de Primera División Femenina comenzará el 1 de julio de 2026 y finalizará el 1 de septiembre de 2026.

    La competición

    Inicio del mercado de fichajes

    Fin del mercado de fichajes

    Liga Femenina Saudí

    		1 de julio de 20261 de septiembre de 2026

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  • Fichajes candidatos a llegar a la Roshn Saudi League en el mercado de verano de 2026

    Hay numerosos nombres destacados a nivel mundial que son candidatos a fichar por la Roshn Saudi League durante el mercado de fichajes de verano de 2026, mientras los clubes saudíes continúan poniendo la mira en la élite de las estrellas del fútbol mundial.

    El astro egipcio Mohamed Salah encabeza la lista de nombres vinculados con un traspaso a la liga saudí, especialmente tras su salida del Liverpool, mientras que el portugués Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, figura entre los jugadores más destacados que son candidatos a vivir una nueva experiencia en los campos saudíes.

    Estos nombres reflejan la magnitud de las ambiciones que albergan los clubes de la Roshn Saudi League, que buscan seguir atrayendo a las grandes estrellas y reforzar la posición de la competición entre las ligas más destacadas del mundo.