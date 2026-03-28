Una marca de dos dígitos: la primera vez en toda su carrera para Keinan Davis, tras los numerosos problemas físicos que han lastrado la trayectoria del delantero de Stevenage, nacido en 1998, en el Aston Villa, el Nottingham Forest y el Watford antes de recalar en Italia, en el Udinese, en 2023. 10 goles y 3 asistencias en la ligalo convierten en el tercer máximo goleador de la Serie A, solo por detrás de Lautaro, del Inter, y Douvikas, del Como. No hace falta decir que los rumores del mercado están a punto de surgir en torno a él, tal y como ocurrió con Beto y Lucca antes que él.
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Mercado de fichajes de Keinan Davis: qué se rumorea de cara al verano sobre el delantero del Udinese, en relación con la Juventus y no solo
QUÉ SE COMENTA EN EL MERCADO
El contrato de Davis vence en 2027, con una opción de prórroga hasta 2028. Varios clubes llamaron a la puerta del Udinese en enero, tanto de Italia como del extranjero, en particular de Turquía; se habló de la Juventus, pero por el momento, según informa Matteo Moretto en el canal de YouTube de Fabrizio Romano, no hay negociaciones en curso. El tema debería volver a estar sobre la mesa de los clubes interesados a mediados de mayo.
«NADIE COMO ÉL»
«Davis ha demostrado una vez más lo importante que es para nuestro equipo; no hay en la plantilla ningún jugador con las mismas características». Palabras de Kosta Runjaic, entrenador del Udinese, quien, tras la victoria sobre la Fiorentina en la 27.ª jornada, el 2 de marzo, destacó lo importante que es contar con el delantero. Los friulanos, de hecho, venían de encajar tres derrotas consecutivas precisamente sin el delantero, lesionado.