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«¡Menudo partido!» - Robert Lewandowski bromea con Thomas Müller mientras las leyendas del Bayern de Múnich se reencuentran pese a la cancelación del duelo de la MLS entre el Chicago Fire y los Vancouver Whitecaps
El humo de los incendios forestales retrasa el estreno
El debut de Lewandowski con el Fire se pospuso tras suspenderse el partido en casa contra los Whitecaps por el humo de los incendios forestales canadienses. El aplazamiento privó a los aficionados de ver el primer duelo del delantero polaco contra su excompañero en el Bayern, Müller. La Major League Soccer reprogramó el encuentro en el Soldier Field para el 6 de octubre.
Las leyendas se intercambian publicaciones divertidas
Aunque se perdieron el duelo en el campo, los dos iconos del fútbol europeo se vieron fuera del estadio y lo compartieron en Instagram. «¡Menudo partido! Me ha encantado verte, Thomas Müller», bromeó Lewandowski sobre la cancelación.
Müller respondió en sus redes: «Los chicos han vuelto a la ciudad». En X añadió: «No fue el encuentro que esperábamos, pero igual fue agradable. Siempre es un placer, @_rl9. ¡¡¡Nos vemos en octubre!!!»
Se recuerda la emblemática pareja del Bayern
El reencuentro les recordó sus ocho temporadas juntos en el Bayern (2014-2022), llenas de títulos. Müller dio 42 asistencias en la Bundesliga a Lewandowski, que marcó 344 goles en todas las competiciones.
Su vínculo se mantiene ahora en Estados Unidos, donde se enfrentarán como rivales de liga.
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Nos espera el partido aplazado de octubre
Ambos equipos retoman su campaña regular tras la suspensión por la mala calidad del aire en Chicago. Los Whitecaps deben mantener su buen momento para consolidar su lugar en la parte alta de la Conferencia Oeste.
Mientras tanto, el cuerpo técnico del Fire trabaja en la preparación física y el ritmo de Lewandowski para asegurarse de que esté listo para su debut retrasado en el próximo partido.
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