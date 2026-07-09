La eliminación y la actitud del capitán recibieron duras críticas. Como comentarista, Lothar Matthäus atacó sin piedad a Neymar. «Me alegro de que Brasil haya quedado eliminado. Ya no soporto más esos lamentos y esos gestos», afirmó sin rodeos el jugador alemán con más partidos internacionales de la historia en su columna para la cadena de televisión de pago Sky.

Matthäus criticó sobre todo su actitud en el penalti final: en vez de ganar tiempo, Neymar discutió con el portero noruego, Örjan Nyland, antes de lanzar.

Tras anotar, el jugador de 34 años celebró de forma provocativa frente al portero, perdiendo valiosos segundos cuando Brasil necesitaba otro gol para forzar la prórroga.

«En vez de lanzar rápido el penalti, Neymar discutió con el portero antes y después. Eso muestra que antepone su ego al éxito del equipo», concluyó Matthäus.