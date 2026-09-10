El Allianz Arena vivió un momento verdaderamente especial el martes por la noche, cuando Musiala regresó al once titular del Bayern de Múnich por primera vez esta temporada. El jugador de 23 años había estado de baja tras una serie de alarmantes problemas de salud durante la pretemporada, en la que sufrió desmayos provocados por disfunciones neurológicas en amistosos contra el RB Leipzig y el Heidenheim.

Tras una breve aparición como suplente contra el Schalke durante el fin de semana, Vincent Kompany dio la titularidad al internacional alemán en el estreno de la Champions League, y el joven no decepcionó. Según informó Fabrizio Romano, Kompany señaló que el centrocampista "merecía ser titular, no es un regalo".

El empate sin goles se rompió por fin en el minuto 47 de una manera algo afortunada, pero también eficaz. Harry Kane soltó un potente disparo desde lejos que tocó en el defensa del Bodo/Glimt Patrick Berg y cayó perfectamente en la trayectoria de Musiala. Sin mostrar signos de falta de ritmo, el centrocampista se giró y sacó un disparo feroz al palo largo para adelantar a los locales.