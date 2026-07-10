«¡Menuda paliza!»: Inglaterra advierte que Erling Haaland, «el mejor del mundo», puede superar a los hombres de Thomas Tuchel en cuartos de final del Mundial

Riise elogió a Haaland dentro y fuera del campo y afirmó que hoy ningún otro ‘9’ le iguala.

«En lo que debe hacer un delantero, sí, Erling Haaland es el mejor del mundo», afirmó. «Me encantan sus goles, su potencia y su profesionalidad. También admiro su actitud: siempre sonríe y disfruta».

Puede enfrentarse a rivales como Gabriel en el campo, pero siempre les respeta. No actúa como un idiota; solo hace su trabajo y después muestra total consideración. Hay muchos buenos delanteros, pero él es el mejor del mundo ahora mismo».

Antes del partido del sábado, Riise aclaró sus preferencias: «Siempre apoyo a Inglaterra en los torneos porque Noruega no participa, pero esta vez no hay duda… Ojalá les demos una buena derrota».