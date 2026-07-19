«¡Menos mal que ha ganado el deporte!» La prensa internacional arremete contra Argentina tras la final del Mundial contra España

Marca: «¡De nuevo los reyes del mundo! España no solo ha ganado una final. Ha defendido una forma de jugar. Ha salvado el fútbol».

Mundo Deportivo: «¡Campeones del mundo! España se cose la segunda estrella tras derrotar a Argentina en un partido duro y emocionante hasta el final».

El País: «Ferran Torres ya es una figura eterna en la historia de esta selección española. Campeones de nuevo».

AS: «Como la primera vez. (...) Una final con prórroga que nos hizo latir el corazón cuando Ferran Torres marcó, en el minuto 106, un gol que nos lleva de nuevo a la gloria. Fue bonito, fue justo».