Menez: «Por qué se acabó con el Milan, Montella le dijo a Galliani que me echara. Yo, rebelde: de joven robé un ciclomotor»

Larga entrevista de Jeremy Menez a LaGazzetta dello Sport, en la que habla de su pasado en el Milan: «Después de tres años en el PSG necesitaba un nuevo desafío. Recuerdo que Ibrahimovic y Thiago Silva llamaron a Galliani. Adriano vino a Ibiza, donde yo estaba de vacaciones, y me convenció. El primer año fue increíble: 16 goles y 4 asistencias. El segundo, en cambio, fue mal. Durante un entrenamiento hice un sprint en subida y sentí un dolor enorme en la espalda. En el PSG ya me habían operado de una hernia y esa parte del cuerpo me daba problemas. Me costaba caminar y me vi obligado a operarme. Sin embargo, una vez que volví, seguía teniendo demasiado dolor. En agosto el médico me dijo que siguiera una terapia farmacológica y que me quedara en casa durante cuatro meses. Al principio cojeaba, no volví hasta enero».