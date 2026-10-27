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cm cambiaso balde 2026
Emanuele Tramacere
Traducido por

Mendes ha ofrecido a Balde a la Roma: Cambiaso, de la Juventus, para sustituirlo en el Barcelona

Juventus
Roma
Barcelona
A. Balde
A. Cambiaso

El extremo italiano no es intransferible para la Juventus.

De cara al próximo mercado de enero y pensando también en el próximo verano, el Barcelona ya ha empezado a buscar un refuerzo que amplíe las opciones de rotación en los laterales.

De hecho, desde hace dos mercados de fichajes, Hansi Flick y el director deportivo Deco se han visto obligados a blindar y retener a Alejandro Balde, que hasta ahora solo ha disputado 3 partidos esta temporada y tuvo que entrar en el Clásico, que acabaría con derrota ante el Real Madrid, en lugar de Espart.

En enero, la salida del español podría hacerse realidad, y será entonces cuando el club catalán tendrá que actuar. Y, según lo confirmado por el club catalán Sport, uno de los nombres destacados en la lista de Deco es el de Andrea Cambiaso, de la Juventus.

  • CUMBRE BALDE-ROMA

    Alejandro Balde quiere salir del club catalán, aunque sea solo cedido, y está decidido a tener más minutos para mostrarse ya en enero. Según informa Il Messaggero, Jorge Mendes ha vuelto a ofrecer estos días a la Roma al lateral nacido en 2003, al que representa personalmente.

    La Roma no ha cerrado la puerta, más bien al contrario, pues desde el final del mercado de verano ha seguido buscando un refuerzo para una de las bandas del equipo de Gian Piero Gasperini.

  • GUSTA CAMBIASO

    La Juventus ya había movido ficha por Baldé al final del mercado de verano, pero entonces el Barcelona valoró su traspaso en 40/50 millones de euros. Ahora la situación podría cambiar si se incluye a Andrea Cambiaso en las valoraciones.

    El comodín, capaz de jugar tanto por la derecha como por la izquierda, no atraviesa su mejor momento y quiere recuperar su mejor nivel. Es un lateral ofensivo que podría encajar en las rotaciones de Hansi Flick incluso sin la salida de Baldé. Según Sport, hay otro jugador del Barcelona en esa posición que podría marcharse: Jules Koundé, que interesa al Bayern de Múnich.

  • PIDEN 30 MILLONES

    ¿El problema de estas operaciones? Todas son poco ventajosas económicamente: por un lado, el Barcelona no hará descuentos por Balde; por otro, la Juventus no quiere bajar de los 30 millones de euros por Cambiaso, cuyo contrato vence el 30 de junio de 2029.

    En enero no suelen manejarse esas cifras, por lo que las vías para cerrar operaciones con fórmulas más imaginativas y diferentes no solo siguen abiertas, sino que son prioritarias para todos los grandes clubes.

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