¡Mención especial para dos suplentes de la selección alemana! Una jugada del 7-1 contra Curazao resulta emblemática para Julian Nagelsmann

En la entrevista que concedió a la revista *kicker* en marzo, Nagelsmann dejó claro que prefiere un defensa central izquierdo zurdo y con calidad. Desde entonces, parecía decidido que Rüdiger empezaría el Mundial en el banquillo. Ahora, el jugador asume ese papel.

«Mi papel es este y lo acepto y lo respeto», declaró en DAZN España tras el inicio del Mundial: «Al final, lo más importante es el equipo» y su experiencia puede ayudar a «apoyar a la gente». Esta actitud impresionó al analista Thomas Müller.

«Lo que me parece realmente genial: se identifica plenamente con el hecho de ser el primero en entrar en la defensa central», dijo el exjugador de la selección alemana en Magenta sobre el defensa central del Real Madrid, relegado a un segundo plano.

Antes del torneo, Lothar Matthäus había expresado preocupación por el comportamiento polémico de Rüdiger en los últimos tiempos, dentro y fuera del campo. Al preguntarle si veía riesgo de conflicto en la convocatoria de la DFB, el jugador con más partidos internacionales respondió: «Hay que mencionar a Antonio Rüdiger, que en varias ocasiones ha hecho cosas que han dado lugar a titulares que no hacen falta y que nadie quiere leer. ¡Tiene que controlarse por completo en el Mundial!».

Por ahora lo consigue, y eso satisface a Müller y al seleccionador.