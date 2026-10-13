¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Internacional v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traducido por

Memphis Depay se perderá el debut de Clarence Seedorf y se agrava la crisis del Corinthians por el descenso tras la goleada sufrida ante el Palmeiras

M. Depay
C. Seedorf
Corinthians vs Vitória
Corinthians
Vitória
Serie A

El delantero del Corinthians Memphis Depay se perderá el debut de Clarence Seedorf como entrenador ante el Vitoria tras recibir una costosa amonestación en la derrota por goleada del derbi del domingo frente al Palmeiras. El referente neerlandés vio su tercera tarjeta amarilla de la temporada, lo que agrava los problemas del gigante brasileño en su lucha por mantenerse en la máxima categoría.

  • Una patada fruto de una rabieta provoca una suspensión inoportuna

    Depay se perderá el primer partido de su nuevo entrenador al frente del equipo tras ser sancionado por lo ocurrido en la derrota del pasado fin de semana en el derbi ante el Palmeiras. El neerlandés fue amonestado por arremeter contra Vitor Roque lejos del balón durante la dura derrota del Alvinegro por 4-1. Esa acción le dejará fuera casi dos semanas, hasta el desplazamiento a Río de Janeiro a finales de octubre.

  • imago-sport-1082735332.jpgIPA Sport

    La misión de lograr la permanencia exige un cambio de rumbo sin precedentes

    Una contundente derrota ante sus acérrimos rivales deja al club hundido en la 16.ª posición, con solo 32 puntos. ESPN Brasil informa de que Seedorf necesita ahora lograr el mejor porcentaje de victorias de su carrera como entrenador para alcanzar los 45 puntos que tradicionalmente garantizan la permanencia. Su mejor registro hasta la fecha fue del 53 % en el AC Milan, mientras que en sus posteriores etapas en Shenzhen, Deportivo La Coruna y Camerún nunca superó el 48 %.

  • Un entrenador laureado afronta un desafío monumental

    Ofrecer al excentrocampista un contrato hasta diciembre de 2027 es una apuesta desesperada tras la destitución de Fernando Diniz. Lo que ocurre sobre el césped tampoco ayuda precisamente a su causa: Depay atraviesa una temporada desastrosa, con solo un gol y tres asistencias en 27 partidos entre su club y su selección. La presión aumenta rápidamente, ya que una racha de ocho derrotas consecutivas los deja empatados a puntos con Internacional en puestos de descenso.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • imago-sport-1084435038.jpgFotoarena

    La lucha por la permanencia depara enfrentamientos decisivos

    Al menos hay buenas noticias para el Corinthians: Rodrigo Garro y Kaio Cesar vuelven tras cumplir sus sanciones para el decisivo duelo del próximo lunes contra el Vitoria, en el que está obligado a ganar. Después de ese partido en casa, en el Neo Quimica Arena, el Corinthians afrontará dos enfrentamientos directos por la permanencia ante el Vasco da Gama y el Mirassol. A falta de solo ocho partidos, cada punto cuenta para uno de los grandes históricos del país en su lucha por seguir en la máxima categoría.

Próximos partidos
COR

COR

Serie A

19 oct 2026

VIT

VIT