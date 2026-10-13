Al menos hay buenas noticias para el Corinthians: Rodrigo Garro y Kaio Cesar vuelven tras cumplir sus sanciones para el decisivo duelo del próximo lunes contra el Vitoria, en el que está obligado a ganar. Después de ese partido en casa, en el Neo Quimica Arena, el Corinthians afrontará dos enfrentamientos directos por la permanencia ante el Vasco da Gama y el Mirassol. A falta de solo ocho partidos, cada punto cuenta para uno de los grandes históricos del país en su lucha por seguir en la máxima categoría.