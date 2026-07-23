Las negociaciones entre Depay y el Corinthians son críticas. El jugador quiere renovar, pero su continuidad depende de que el club pague los 6 millones de euros que le adeuda.

Según el periodista Samir Carvalho, el club quiere fraccionar el pago en 26 cuotas durante los dos años de contrato, pero el jugador lo rechaza. Esta discrepancia ha llevado al presidente a fijar un ultimátum: un solo acuerdo, no dos.