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Memphis Depay, descartado: Xavi da su primera lista de Países Bajos con las primeras convocatorias de Ruben van Bommel y Gjivai Zechiel
Una nueva era sin Memphis
El inicio de la era de Xavi al frente de la selección de Países Bajos ha llegado con una dureza implacable, ya que el legendario exentrenador del Barcelona ha dejado fuera de forma sensacional a Memphis Depay. Memphis, que persigue el récord histórico de goles con su país, se encuentra ahora sin sitio de cara a la próxima ventana internacional. La decisión llega en un momento en el que el delantero sigue buscando su primer gol en Brasil con el Corinthians, y Xavi ha priorizado claramente el estado físico competitivo y el rendimiento en su club por encima del prestigio histórico. Esta convocatoria marca una ruptura definitiva con los años de Ronald Koeman y señala que ningún jugador, independientemente de su estatus, tiene asegurado su lugar en este nuevo ciclo.
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Revolución juvenil y problemas por lesiones
Aunque Memphis es la gran ausencia en los titulares, no es el único veterano descartado. Marten de Roon y Wout Weghorst también se han quedado fuera. En el frente de las lesiones, Frenkie de Jong sigue de baja por el problema de rodilla que sufrió durante el Mundial, lo que significa que el reencuentro entre el centrocampista y su exentrenador en el Barcelona tendrá que esperar. Mats Wieffer también está ausente por lesión, mientras que la carrera internacional de Stefan de Vrij parece estar llegando a su fin tras su marcha a Grecia. Sin embargo, la convocatoria se ve reforzada por el regreso de Jurrien Timber, que estuvo mucho tiempo de baja, incluido el Mundial, por una grave lesión de rodilla.
La inclusión de jóvenes talentos ha sido el principal foco de la primera convocatoria de Xavi. Ruben van Bommel, hijo del exinternacional de Oranje Mark van Bommel, ha sido recompensado por un fulgurante inicio de temporada con el PSV Eindhoven. Tras regresar de una lesión del ligamento cruzado, el joven ya suma dos goles y dos asistencias en la liga.
Del mismo modo, Gjivai Zechiel se ha abierto paso en los planes después de consolidarse como titular habitual en el Feyenoord. El técnico centrocampista ha mostrado un instinto depredador de cara a portería, viendo puerta ya en cinco ocasiones esta temporada.
Veerman regresa mientras Van Dijk se compromete
Uno de los hilos argumentales más intrigantes de la selección de Xavi es la rehabilitación de Joey Veerman. El centrocampista del Borussia Dortmund se había convertido en una persona non grata con Ronald Koeman tras una decepcionante actuación contra Austria en la Eurocopa 2024, lo que provocó un desencuentro muy público en los medios neerlandeses sobre su idoneidad táctica. Sin embargo, un nuevo comienzo en la Bundesliga parece haber convencido a Xavi de que el mediapunta de 27 años todavía tiene un papel que desempeñar al más alto nivel. Su capacidad para desatascar defensas desde posiciones retrasadas podría ser un recurso vital en el sistema de Xavi, que normalmente exige una gran calidad técnica a los centrocampistas.
De manera crucial, el nuevo seleccionador también ha asegurado el futuro inmediato de su capitán. Virgil van Dijk ya había dejado entrever que se plantearía su futuro internacional tras la decepción de la eliminación en el Mundial ante Marruecos. Después de conversaciones privadas con Xavi en agosto, el baluarte del Liverpool confirmó que seguiría liderando al equipo.
Van Dijk sigue siendo la piedra angular de una defensa en la que también figuran las estrellas de la Premier League Micky van de Ven y Jan Paul van Hecke. Curiosamente, Xavi también ha mostrado flexibilidad con respecto a los jugadores que se marchan a Oriente Medio, ya que tanto Tijjani Reijnders como Crysencio Summerville mantuvieron su sitio en la convocatoria pese a sus recientes traspasos a la Saudi Pro League.
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Lista completa de la selección de Países Bajos
Portería: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)
Defensa: Nathan Ake (Fenerbahçe), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Real Madrid), Jeremie Frimpong (Liverpool), Lutsharel Geertruida (PSV), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)
Centrocampo: Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Kenneth Taylor (Lazio), Quinten Timber (Crystal Palace), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Gjivai Zechiel (Feyenoord)
Delantera: Justin Kluivert (Bournemouth), Ruben van Bommel (PSV), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Napoli), Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (Al-Hilal)
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