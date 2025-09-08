Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
EA Sports FC 26 men's ratingsEA Sports/GOAL composite
Ryan Kelly

Los 26 mejores jugadores en EA Sports FC 26: lista completa

Mohamed Salah lidera las calificaciones en EA Sports FC 26 mientras Lionel Messi y Cristiano Ronaldo quedan fuera del grupo de las principales estrellas del juego.

EA Sports FC 26 llegará pronto a las pantallas de todo el mundo, con su lanzamiento global programado para el 26 de septiembre de 2025.

Uno de los aspectos más llamativos y debatidos del juego es el sistema de calificación de jugadores, que genera polémica tanto entre los aficionados como entre los propios futbolistas sobre si reflejan fielmente su rendimiento.

La primera tanda de calificaciones ya ha sido revelada: GOAL te presenta a los jugadores mejor valorados en EA Sports FC 26.

Acércate al juego con la aplicación EA SPORTS

La aplicación EA SPORTS es la mejor compañera móvil, ya que acorta la distancia entre el fútbol real y tus juegos favoritos. Descárgala ahora para acceder a un feed personalizado con resultados en directo, análisis de expertos y recompensas exclusivas.

¿Por qué descargar la aplicación?

  • Cobertura en tiempo real: obtén resultados y estadísticas en directo de las ligas más importantes del mundo.
  • Información privilegiada: accede a periodismo especializado y análisis tácticos a través de la integración con The Athletic.
  • Juego interactivo: pon a prueba tus conocimientos con trivias diarias, encuestas y predicciones de partidos.
  • Recompensas exclusivas: desbloquea contenido único dentro del juego y recompensas de EA SPORTS simplemente por mantenerte activo.
  • Imágenes de partidos en 3D: ve la acción desde todos los ángulos con tecnología avanzada «Virtual Play-by-Play».

Acércate al juego con la aplicación EA SPORTSDescargar ahora

  • Liverpool v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mohamed Salah | OVR: 91 | POS: MD | Liverpool

    • Anuncios
  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty Images

    Kylian Mbappé | OVR: 91 | POS: DC | Real Madrid

  • dembeleGetty Images

    Ousmane Dembélé | OVR: 90 | POS: DC | PSG

  • Rodri Manchester City 2025 FIFA Club World CupGetty

    Rodri | OVR: 90 | POS: MCD | Manchester City

  • Liverpool v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Virgil van Dijk | OVR: 90 | POS: DFC | Liverpool

  • Real Madrid CF v Juventus FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Jude Bellingham | OVR: 90 | POS: MCO | Real Madrid

  • Erling Haaland of Manchester City celebrates scoring his team's third goal Getty Images

    Erling Haaland | OVR: 90 | POS: DC | Manchester City

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Raphinha | OVR: 89 | POS: MI | Barcelona

  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty Images

    Lamine Yamal | OVR: 89 | POS: MD | Barcelona

  • Paris Saint-Germain v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Achraf Hakimi | OVR: 89 | POS: LD | PSG

  • Vitinha PSG 2025Getty Images

    Vitinha | OVR: 89 | POS: MC | PSG

  • Italy v Moldova - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Gianluigi Donnarumma | OVR: 89 | POS: GK | Manchester City

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-TUR-ESPAFP

    Pedri | OVR: 89 | POS: CM | Barcelona

  • Joshua Kimmich FC Bayern 2025Getty

    Joshua Kimmich | OVR: 89 | POS: MCD | Bayern Múnich

  • Liverpool v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Alisson | OVR: 89 | POS: GK | Liverpool

  • Harry Kane Bayern 2025Getty Images

    Harry Kane | OVR: 89 | POS: DC | Bayern Múnich

  • Federico Valverde Real Madrid 2025Getty

    Federico Valverde | OVR: 89 | POS: CM | Real Madrid

  • Vinicius JuniorGetty

    Vinícius Júnior | OVR: 89 | POS: EI | Real Madrid

  • Liverpool v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Florian Wirtz | OVR: 89 | POS: MCO | Liverpool

  • Real Oviedo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Thibaut Courtois | OVR: 89 | POS: GK | Real Madrid

  • Vissel Kobe v FC Barcelona - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    Robert Lewandowski | OVR: 88 | POS: DC | Barcelona

  • Lautaro Inter MonzaGetty Images

    Lautaro Martinez | OVR: 88 | POS: DC | Lombardia FC

  • Slovenia v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Alexander Isak | OVR: 88 | POS: DC | Liverpool

  • Jamal MusialaGetty Images

    Jamal Musiala | OVR: 88 | POS: MCO | Bayern Munich

  • Arsenal v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gabriel | OVR: 88 | POS: DFC | Arsenal

  • Arsenal v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bukayo Saka | OVR: 88 | POS: ED | Arsenal

0