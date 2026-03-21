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¡Mejora con los años! Danny Welbeck se une a Zlatan Ibrahimovic en el selecto club de goleadores de la Premier League tras marcar un doblete con el Brighton contra el Liverpool
Welbeck marca dos goles y derrota al Liverpool
El Brighton sumó su cuarta victoria en cinco partidos al llevarse los tres puntos ante el Liverpool el sábado. Welbeck fue el héroe de los locales, al marcar dos goles que elevan su cuenta goleadora de la temporada a 12 en la Premier League. Esta derrota supone la décima del Liverpool en la Premier League esta temporada, lo que prolonga su desastrosa defensa del título. El equipo de Arne Slot se encuentra ahora a 21 puntos del líder, el Arsenal, y también se enfrenta a una dura lucha por clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada. Los Reds ocupan actualmente la quinta posición, pero están a seis puntos del Manchester United, tercero.
- AFP
Welbeck iguala a Ibrahimovic
Los goles de Welbeck lo convierten en el tercer jugador de la historia de la Premier League en marcar más de 10 goles en una temporada por primera vez a los 35 años o más. Ibrahimovic y McAllister también lograron esta hazaña anteriormente, según talkSPORT. Con este doblete, Welbeck está viviendo su mejor temporada goleadora en la Premier League y es, además, el inglés más goleador de la división. Sin embargo, eso no ha sido suficiente para que Welbeck se asegure un puesto en la última convocatoria de Thomas Tuchel para los Tres Leones. El jugador del Brighton ha quedado fuera de la lista, ya que Tuchel ha convocado a 35 jugadores e incluido en su lugar a delanteros como Dominic Calvert-Lewin y Dominic Solanke.
Hurzeler elogia a Welbeck
Al entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, le preguntaron si Welbeck debería formar parte de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial tras su doblete contra el Liverpool. Declaró a TNT Sports: «Creo que Inglaterra cuenta con un entrenador alemán realmente bueno y que tomará la decisión correcta. Solo puedo decir lo importante que es Danny Welbeck para crear cohesión en el grupo, algo que también puede ser crucial en un Mundial. No solo por marcar goles, aunque está en un estado de forma brillante, sino también como compañero de equipo. Por crear buenas conexiones y cohesión. Es muy valioso tanto dentro como fuera del campo, y creo que puede ayudar a cualquier equipo del mundo, incluso a Inglaterra».
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Welbeck reacciona ante su exclusión de la selección inglesa
Las esperanzas de Welbeck de participar en el Mundial han sufrido un revés al quedar fuera de la convocatoria de Tuchel, pero la estrella del Brighton no parecía demasiado afectado por la decisión. En declaraciones alprograma «Match of the Day» de la BBC, afirmó: «Controlo lo que puedo controlar. Me hace mucha ilusión que se mencione mi nombre. Eso es algo positivo para mí. No me gusta dedicar energía a cosas que no puedo controlar. Por mi parte, simplemente estoy contento, disfruto del fútbol y me centro en lo que puedo controlar».
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