¡Mejora con los años! Danny Welbeck se une a Zlatan Ibrahimovic en el selecto club de goleadores de la Premier League tras marcar un doblete con el Brighton contra el Liverpool

Los goles de Welbeck lo convierten en el tercer jugador de la historia de la Premier League en marcar más de 10 goles en una temporada por primera vez a los 35 años o más. Ibrahimovic y McAllister también lograron esta hazaña anteriormente, según talkSPORT. Con este doblete, Welbeck está viviendo su mejor temporada goleadora en la Premier League y es, además, el inglés más goleador de la división. Sin embargo, eso no ha sido suficiente para que Welbeck se asegure un puesto en la última convocatoria de Thomas Tuchel para los Tres Leones. El jugador del Brighton ha quedado fuera de la lista, ya que Tuchel ha convocado a 35 jugadores e incluido en su lugar a delanteros como Dominic Calvert-Lewin y Dominic Solanke.