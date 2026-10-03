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¡Mejor que yo! Jack Wilshere elogia a la sensación del Arsenal Max Dowman mientras la joya gunner se prepara para una posible salida cedido
Un aumento récord
Dowman se ha consolidado rápidamente como un talento de primer nivel dentro de la cantera del Arsenal. Durante una sensacional campaña de irrupción la pasada temporada, el adolescente sumó 13 apariciones con el primer equipo y marcó su primer gol como profesional.
Su progresión le ha llevado a reescribir los libros de historia en múltiples competiciones. La extraordinaria lista de hitos del joven ya incluye haberse convertido en el ganador más joven de la Premier League, el jugador más joven de la historia en la Champions League y el titular más joven de todos los tiempos del Arsenal.
Apoyándose en ese impulso, Dowman ha comenzado la presente campaña en un estado de forma formidable. Recientemente firmó una actuación estelar contra el Ipswich Town en la Carabao Cup, marcando dos goles para subrayar su continuo desarrollo en el norte de Londres.
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«Es mejor que tú»
Wilshere, otro producto de la cantera que también irrumpió como un adolescente muy prometedor, reconoció rápidamente el inmenso potencial de Dowman. El exinternacional inglés aceleró la progresión de la promesa y la incorporó a su equipo juvenil tres años antes de lo previsto.
"Max jugó en mi equipo sub-18 cuando tenía 13 años", contó Wilshere a BBC Sport. "Recuerdo llamar a mi padre porque yo jugué con el sub-18 cuando tenía 14 años. Pensé: '¿era demasiado joven con 13?'"
Cualquier duda se disipó rápidamente en cuanto el joven saltó al campo. Con ganas de compartir el hallazgo, Wilshere invitó a su padre a ver de primera mano al centrocampista, lo que dio como resultado un veredicto elogioso.
"En el primer partido vimos claramente que estaba preparado para ello", añadió Wilshere. "Y recuerdo llamar a mi padre y decirle: 'tienes que venir a ver a este chico'. Mi padre vino, y mi padre es muy parcial, como os podéis imaginar. Pero hasta él dijo: 'es mejor que tú'".
Aprendiendo de Arteta
Mientras Dowman sigue prosperando, Wilshere señala a Mikel Arteta como una figura clave en la configuración de la filosofía futbolística más amplia del club. El técnico del Arsenal ha ayudado al crecimiento de Dowman, al tiempo que ha influido profundamente en la propia transición de Wilshere a los banquillos.
«Pude ver a Mikel y cómo entrenaba, y la influencia que estaba teniendo», continuó el entrenador del Luton Town. «Le hacía preguntas, por qué hacía ciertas cosas, y empecé a enamorarme de ello y de cómo empezó a preparar las sesiones de entrenamiento. Luego tenía la oportunidad de poner eso en práctica con el sub-18 por la tarde, y era algo en lo que no era tan bueno, y a veces me sentía incómodo».
Wilshere admitió que el meticuloso enfoque de Arteta le obligó a replantearse su propia comprensión del juego.
«Mikel me influyó, pero luego tuve que aprender a enseñar. Tuve que aprender a transmitir eso, a planificar una sesión y a conseguir los resultados que querías», añadió Wilshere. «Jugué a las órdenes de algunos buenos entrenadores y se me daba bastante bien entender lo que quería un entrenador, pero nunca profundicé en “¿por qué me está pidiendo que haga eso?”. Mikel realmente dejó eso claro y tuve la suerte de tener una relación en la que podía decir: “bueno, ¿por qué quieres eso?”. Y fue lo bastante abierto como para compartirlo conmigo».
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Una posible cesión
Con el valor de Dowman en continuo ascenso, la cúpula del Arsenal sopesa ahora la siguiente fase de su carrera. Según se informa, el club está abierto a autorizar una cesión para garantizar que la promesa tenga continuidad en el fútbol sénior.
Disfrutar de minutos de forma constante en un entorno competitivo de primer equipo supondría la prueba definitiva para el jugador de 16 años. Después de imponerse en las categorías inferiores y de impresionar en las competiciones coperas nacionales, un cambio temporal podría resultar crucial para prepararle para la exigencia de competir cada semana a las órdenes de Arteta.
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