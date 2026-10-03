Dowman se ha consolidado rápidamente como un talento de primer nivel dentro de la cantera del Arsenal. Durante una sensacional campaña de irrupción la pasada temporada, el adolescente sumó 13 apariciones con el primer equipo y marcó su primer gol como profesional.

Su progresión le ha llevado a reescribir los libros de historia en múltiples competiciones. La extraordinaria lista de hitos del joven ya incluye haberse convertido en el ganador más joven de la Premier League, el jugador más joven de la historia en la Champions League y el titular más joven de todos los tiempos del Arsenal.

Apoyándose en ese impulso, Dowman ha comenzado la presente campaña en un estado de forma formidable. Recientemente firmó una actuación estelar contra el Ipswich Town en la Carabao Cup, marcando dos goles para subrayar su continuo desarrollo en el norte de Londres.



