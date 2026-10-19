El equipo de Jose Mourinho firmó una de sus mejores actuaciones de la temporada para imponerse al Sevilla en la capital española. El conjunto local se mostró implacable y aprovechó el partido para ganar un impulso vital antes del inminente enfrentamiento con el Barcelona.

Arda Guler abrió el marcador para el Real Madrid tras aprovechar una precisa jugada por la banda de Diomande. Kylian Mbappe tomó entonces las riendas del encuentro y marcó un doblete decisivo que dejó el partido fuera del alcance de los visitantes.

Sin embargo, fue el adolescente marfileño quien protagonizó el momento decisivo. Tras una potente carrera en solitario por la banda, el extremo recortó hacia dentro y fusiló la portería con la derecha para sellar una victoria contundente.



