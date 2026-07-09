Medio campo de la Juventus: Brahim Díaz obsesiona a Spalletti, quien también sigue a Kessie, Brozović y Matić

Tras reestructurar de nuevo la dirección del club —con Giovanni Carnevali como consejero delegado y Frederic Massara al frente del área deportiva—, la Juventus debe reconstruir el centro del campo. Ahora el foco está en la portería (Dibu Martínez o Vicario), la defensa (Lucumí o Solet) y el ataque (Vlahovic y Kolo Muani), pero el centro del campo necesita refuerzos.





Carnevali y Massara tienen varias incógnitas:¿qué pasará con Douglas Luiz y Arthur? ¿Salirá Koopmeiners? ¿Es prescindible Thuram? ¿Convenirán las cesiones de Adzic y Miretti? Sea cual sea el desenlace, solo hay dos certezas: Manuel Locatelli y Weston McKennie. Por ello, la Juventus necesita fichar tres perfiles: un centrocampista sólido y de calidad, un director de juego —joven o experimentado— que pueda sustituir a Locatelli o jugar a su lado, y, sobre todo, un mediapunta capaz de actuar entre líneas, tal como quiere Luciano Spalletti.



