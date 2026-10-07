«Me voy orgulloso»: Pedro, leyenda del Barcelona y del Chelsea, se retira del fútbol a los 39 años

Uno de los ganadores más humildes y exitosos del fútbol ha puesto oficialmente fin a su carrera como jugador. Pedro, el hombre que lo ganó todo con su club y con su selección, al levantar tanto el Mundial de 2010 como la Eurocopa de 2012 con España, anunció su retirada el miércoles a los 39 años.

El anuncio llega tras un breve periodo de reflexión después de que expirara su contrato con la Lazio a principios de este verano. En una emotiva publicación compartida con sus millones de seguidores en las redes sociales, Pedro expresó un profundo sentimiento de gratitud por la vida que ha llevado desde que irrumpió en la escena como un incansable joven de Tenerife. Escribió: "Siento que ha llegado el momento. El momento de dar un paso adelante y comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Me voy orgulloso de haber vivido mi sueño y de todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo posible. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz".

Al reflexionar sobre sus modestos comienzos y la enorme magnitud de su éxito posterior, el vídeo de Pedro recordó el momento en que pisó por primera vez el terreno de juego con el Barcelona. El veterano atacante recordó los nervios y la emoción de su debut, subrayando cuánto había avanzado desde aquellos primeros días en Cataluña. "Aún hoy recuerdo el ruido, a miles de personas en la grada y a un chico de 20 años de Tenerife esperando en la banda, justo aquí. Aquel día pisé un campo de fútbol y abrí las puertas a otra vida. En ese momento era imposible imaginar lo que iba a pasar después", afirmó.







